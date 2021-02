Nego do Borel faz apelo para recuperar videogame apreendido

Borel disse estar sentindo falta do aparelho | Foto: Reprodução

Nego do Borel usou as redes sociais para fazer um apelo às autoridades. O funkeiro, que foi alvo de uma operação policial após as acusações da ex-noiva, Duda Reis, teve itens pessoas apreendidos e, entre eles, um videogame.



Borel disse estar sentindo falta do aparelho e pediu: "Meu Deus, toca no coração das autoridades pra devolver meu videogame, por favor. Todo dia estou saindo pra me distrair e não lembrar dele, mas meu videogame é tudo".

O funkeiro ainda revelou que até comprou um aparelho novo para suprir o que foi apreendido, mas contou que está "sofrendo": "Não 'tá' dando, bagulho tudo novo, inglês, não entendo nada".

A operação de busca e apreensão na casa de Nego do Borel aconteceu em janeiro. Na ocasião, Polícia Civil apreendeu R$ 424,92 mil, além de um videogame, dois celulares, três HDs e um tablet que podem conter imagens que auxiliem nas investigações.

O funkeiro foi denunciado por Duda Reis e acusado de agressão, estupro e ameça de morte. Em depoimento prestado à Delegacia da Mulher, a modelo também declarou que o Borel teria vídeos e fotos íntimas dela e teria ameaçado divulgar essas imagens após o término do relacionamento, que ocorreu em dezembro de 2020.

O cantor, por sua vez, negou as agressões físicas e disse que vai provar que é inocente.

*Com informações do IG

