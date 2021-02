Thammy envia denúncia ao MP contra Lumena por ataque a Carla Diaz

Ele continua a denúncia, lembrando que o programa tem repercussão nacional | Foto: Divulgação

O vereador por São Paulo Thammy Miranda enviou, na última quarta, uma denúncia contra a participante Lumena ao Ministério Público do Rio de Janeiro. O ofício se refere à frase dita pela sister sobre Carla Diaz: "Toda cagada na merda da branquitude".

Segundo o documento, ele explica que a acusação não se trata de "racismo reverso", mas sim de "perigosos incitamentos agressivos e humilhantes em relação a pessoas de raça diferente".

Ele continua a denúncia, lembrando que o programa tem repercussão nacional e que há preocupação em relação a possível convulsão social, provocadas por movimentações em redes sociais, como houve no recente ataque ao Congresso dos Estados Unidos em janeiro.

Em sua conta no Instagram, o filho da cantora Gretchen, que se elegeu nas ultimas eleições, comenta o "BBB21" com certa frequência. Na quarta, por exemplo, ele postou brincando "Acordei 98,76% mais disposto para o trabalho", em referência ao índice de votação que eliminou Nego Di do programa.

Thammy completou: "Brincadeiras à parte, desejo muita sorte, sucesso e juízo ao Nego Di. O jogo ficou lá dentro, aqui fora tem que aprender com tudo que assistiu, com os erros, com os acertos... que a gente evolua com tudo que aconteceu e vem acontecendo e lembre de NÃO ESPALHAR ÓDIO!!!".

