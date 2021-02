'Tenho novas amigas aqui dentro', afirma Karol Conká para Pocah

Karol Conká afirmou ter novas amizades dentro do reality | Foto: Reprodução/ TV Globo

Karol Conká afirmou ter novas amizades dentro do reality durante uma conversa com Pocah no quarto do líder, nesta quinta-feira. As duas conversavam sobre os desentendimentos que aconteceram na casa.

"Eu não queria ter tretado aqui dentro. Tretei por uma coisa muito ridícula. Eu dei uma pirada, mas fazer o quê? Estou melhorando como pessoa", refletiu a funkeira. Karol concordou e acrescentou: "E agora tenho novas amigas aqui dentro, e eu gosto de todo mundo que está aqui, não tenho mais problema com ninguém. Vou acolher todo mundo que puder acolher", contou.

Durante a manhã, elas ainda falaram sobre Carla Diaz. A rapper lembrou o que motivou a discussão entre ela e a atriz, e fala sobre o comportamento da loira com Arcrebiano. "Eu falei: 'não, eu não estou louca'. Daí eu comecei a pegar raiva. Não aguento essa voz doce, esse sorriso doce, esse jeito de flor. Porque eu linkava com: 'eu sei ser ruim'".

*Com informações do site O Dia

