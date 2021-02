Nego Di pede perdão por piadas no BBB e desabafa sobre vida destruída

O comediante Nego Di, terceiro eliminado do Big Brother Brasil, usou as redes sociais para falar sobre ameaças que vem recebendo após sair do reality. Ele fez um desabafo e citou a relação com Lucas Penteado, falou sobre piadas ofensivas e até mesmo Arlindo Cruz.

“Estou tentando ficar bem, tentando melhorar. Tenho bastante coisa para falar. Desde quando saí da casa, praticamente não parei. Não dormi direito, não comi. Fiz coisas que estavam no contrato que não poderia deixar de fazer (…) Achei que estivesse pronto psicologicamente, maduro o suficiente para encarar essa experiência. Mas eu não estava. Já passei por muita coisa na vida, muitas dificuldades e consegui vencer”, começou.

Sobre Lucas, ele pede desculpa pela forma com a qual tratou o brother lá dentro. “Fiz muita piada idiota e só depois que saí de lá, que pude perceber o quanto errei. Mas tive muitos acertos. Um grande erro que tive com Lucas foi ter virado as costas para ele. Talvez por não aguentar mais determinadas situações e não ter conhecimento de outras que ele passava. Muita coisa que ele sofreu, eu não estava presente no momento.”

Já sobre Arlindo Cruz, quem Nego Di havia feito piadas sobre o estado de saúde, ele também pediu perdão. “Antes do Big Brother eu havia feito piadas que não me orgulho, pelo contrário, me arrependo muito, me envergonho também. Mas antes mesmo de saber que eu entraria, eu já tinha mudado meu posicionamento, inclusive debati com muita gente. Em determinado momento eu percebi que aquele humor que estava fazendo machucava várias pessoas e o humor é isso, ele passou por evoluções ao longo dos anos. Eu optei por acompanhar essa evolução e tiveram piadas antigas que eu fiz que vieram à tona. Hoje minha cabeça é outra, sou pai. Uma piada que veio à tona foi a que fiz com o sambista Arlindo Cruz, e eu não me orgulho nenhum pouco de ter feito. Na época, já tinha pedido desculpas e levantaram novamente essa questão e eu estou aqui novamente para pedir perdão.”

