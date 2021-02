BBB21: Juliette deixa a toalha cair e seios ficam à mostra

Tudo ocorreu enquanto Juliette segurava a toalha para trocar de blusa, mas ela acabou caindo ao mexer nos cabelos | Foto: Reprodução

Enquanto trocava de roupa, antes da prova do líder, Juliette acabou deixando a toalha cair, fazendo com que os seus seios ficassem à mostra. A advogada, Viih Tube e Sarah se arrumavam de acordo com a orientação da produção do programa. A situação ocorreu nesta quinta feira (18).



Apesar do acontecido, as sisters caíram no risada, e Juliette levou tudo na ‘brincadeira’. “Sarah tu viu tudo? Eu vou começar a me arrumar para sair bonita nos nudes. Deixa eu me ajeitar “homi”, para tirar foto. Toda hora eu saio “tronxa” nos nudes. Próxima vez avisa: Juliette atenção, você vai pagar nudes. Se prepara. Foram os dois de uma vez só”, disse a moça.

Tudo ocorreu enquanto Juliette segurava a toalha para trocar de blusa, mas ela acabou caindo ao mexer nos cabelos.

Tudo ocorreu enquanto Juliette segurava a toalha para trocar de blusa, mas ela acabou caindo ao mexer nos cabelos | Foto: Reprodução

