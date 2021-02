Gabi Martins usa carro de som para festejar 1 mês com Tierry

Em participação no Encontro com Fátima Bernardes, Tierry contou que pediu a mão da ex-BBB em namoro | Foto: Reprodução

Por essa Tierry não esperava. A cantora e ex-BBB20, Gabi Martins, surpreendeu o sertanejo com um carro de som nesta sexta-feira (19), para comemorar o primeiro mês de namoro deles. A homenagem foi com tudo a que o artista teve direito: veículo enfeitado com balões, dancinha romântica na rua e declaração de amor em público. O cantor ficou visivelmente envergonhado, mas entrou na brincadeira.



Em participação no Encontro com Fátima Bernardes, Tierry contou que pediu a mão da ex-BBB em namoro para os pais da cantora, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde a família dela vive. E explicou as alianças na mão em que se costuma usar os anéis de casamento.

"Ela colocou na mão esquerda porque não coube no dedo (da mão direita). Todo mundo pergunta: 'Vocês já se casaram?'", contou o cantor.

"Já casamos!", brincou Gabi.

Tierry envergonhado, mas feliz com a surpresa | Foto: Reprodução

*Com informações do GSHOW