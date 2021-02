Anitta faz tatuagem íntima e grita de dor em vídeo 'proibidão'; veja

A cantora ainda explicou após a repercussão que o conteúdo é antigo | Foto: Divulgação

Anitta compartilhou um vídeo ousado com os membros da rede social adulta. O conteúdo de 12 segundos viralizou em diversas mídias neste sábado (20). A cantora aparece de quatro, enquanto tem o ânus tatuado. Ela gritou de dor no momento que o desenho foi feito.

No vídeo, que foi gravado na mansão de Anitta no Rio de Janeiro, um amigo dela aparece dançando no chão durante o processo de dor da colega.

A cantora ainda explicou após a repercussão que o conteúdo é antigo. "O vídeo é tão antigo que eu já tive que retocar [a tatuagem]. Então, para quem fizer tatuagens nesses locais, saiba que ela desbota", falou a artista nos Stories.

Anitta ainda aproveitou para fazer um anúncio de sua conta no OnlyFans. Segundo a ficante de Lipe Ribeiro, os clientes dela no site sabem mais detalhes da tatuagem. Na plataforma de vídeos adultos, Anitta tem compartilhado nudes, vídeos quentes e cobra uma mensalidade de US$ 4,99 (R$ 26,86) dos assinantes.

se vc fosse a anitta, o que vc tatuaria no cy? pic.twitter.com/13MTjBezbB — lucas paiva em #BBB21 (@paiva) February 20, 2021

