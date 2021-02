Mãe de Gil chama Karol para porrada: 'Pilantra, espero você aqui fora'

Gil se esgotou emocionalmente e cogitou até sair do programa | Foto: Divulgação

Jacira Santanna, mãe de Gil do BBB 21, ficou muito nervosa com a briga que o filho dela teve dentro do reality show. O participante se esgotou emocionalmente e cogitou até sair do programa no último sábado (20). A discussão envolveu Arthur e, principalmente, Karol Conká.

Nervosa, mãe de Gil, postou um vídeo em que chama a rapper de pilantra e, bastante exaltada, disse que a está esperando aqui fora.

"Karol, eu espero você aqui fora, eu espero você aqui fora rapaz, você precisa conhecer uma mulher de verdade (...) Porque você é uma pilantra, você sabe o que é ser pilantra, uma sebosa? É você! E eu espero você aqui fora, minha camarada, para você ver o que é mulher", disse.

Jacira afirma que nunca viu o filho tão descontrolado e comparou as atitudes de alguns participantes com as que tiveram com Lucas, na primeira semana de programa.

"Eu nunca vi meu filho desse jeito, revoltado dessa forma (...) Gente, isso é grave, estão mexendo com o psicológico do meu filho. eu estou revoltada, estou indignada. Estou com muito ódio de muita gente, meu filho acredita na bondade das pessoas, meu filho acredita na bondade de Lumena, meu filho acredita na mudança de Karol", explicou.

A mãe de Gil finaliza o vídeo pedindo que o público apoie seu filho dentro do reality show.

