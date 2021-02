BBB21: fique por dentro de tudo o que rolou na festa 'Olho no Olho'

Thaís e Fiuk na festa 'Olho no Olho' | Foto: Divulgação

A madrugada especial da festa 'Olho no Olho', no "BBB 21", ficou marcada pelos brothers estarem discutindo quais serão os alvos da formação do quarto paredão do reality show da Rede Globo. Afinal, ninguém quer deixar a disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Pocah e Caio acabaram caindo no começo da festa, Karol Conká confessou estar sentindo que irá para a berlinda e Arthur declarou estar torcendo para não cair na votação popular contra os amigos Projota e seu affair Carla Diaz. E, claro, uma flechada recebida por Thaís causou burburinhos entre os brothers.

Quer saber o que rolou na festa pré paredão? O Em Tempo te conta

Segurem a Pocah!

Durante o show da cantora Daniela Mercury, os brothers fizeram um trenzinho animal para circular por todo o palco da festa. Fiuk saiu pulando a galera, mas quando chegou perto da piscina Pocah levou um tombo e fez a cantora cair na risada.

A sister também riu da situação e contou com ajuda de Arthur para se levantar e continuar curtindo o show.

Força, Caio!

Caio acabou levanto um escorregarão próximo a área da piscina e causou grande preocupação nos participantes do "BBB 21". Afinal, o fazendeiro sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo, teve o pé esquerdo imobilizado e segue no reality no 'sacrifício'.

Rodolffo ajudou o brother a sair do chão e logo o levou ao confessionário para atendimento médico. Em seguida, o brother decidiu ir dormir devido as dores.

Sem ressentimento!

Depois da discussão com Camilla de Lucas, na tarde de ontem, Karol Conká foi conversar com Juliette sobre a sua versão dos fatos, acabou confrontada pela sister por ter levantando questão racial na discussão e se irritou.

"Aí está o perigo, ela não tem noção que nossa imagem...baixaria, é feio. Ela é uma grande influencer. É barraco", falou Karol Conká a sister.

Quem Sarah vai indicar?

Sem saber que a líder da semana está decidida a indicar Projota para o paredão, Viih Tube afirmou a Thaís não saber quem irá ao paredão, mas crê que as brigas da casa irão definir o alvo.

"Não sei mais quem a Sarah vai colocar depois da briga de hoje", disse Viih Tube para Thaís

"Machucaria muito"

Prevendo estar no paredão por indicação do trio Fiuk, Caio e Gilberto, Arthur contou a Viih Tube estar com medo de precisar disputar a permanência no jogo com o amigo Projota e Carla Diaz, seu affair.

"Eu conversei muito com Carla ontem. Falei que não queria ir com ela e com o Projota... Mas um paredão que eu não queria ir é este. Hoje esse paredão machucaria bastante."

Premonição?

Envolvida na confusão entre Gilberto e Arthur, além de ter discutido com Camilla de Lucas, Karol Conká alegou a Pocah que não consegue se ver fora do paredão.

"Eu vou pela casa", afirmou Karol Conká para Pocah

Pocah acordou?

A cantora teve um momento de reflexão durante a festa e chegou a conclusão que precisa ficar em alerta para não ser mais uma pessoa 'influenciável' no jogo.

"Na nossa vida a gente acaba sendo influenciador e influenciável. Não transfiro a responsabilidade, mas descobri aqui dentro que sou influenciável. Me bateu essa reflexão assim".

Ô, Thaizinha!

Durante o hit "Ana Júlia", do Los Hermanos, Fiuk bateu um papo com Thaís sobre ter visto os brothers desanimados devido as recentes brigas e até brincou com a sister.

Assim que começou o refrão da canção, o cantor fez uma alteração na letra. Ao invés de cantar "Ana Júlia", ele cantou "Ô, Thaizinha". A sister ficou feliz com a homenagem de Fiuk: "Adorei essa mudança".

"Ela errou"

O autor da aspa é Projota. O rapper confessou a Pocah estar incomodado com algumas confusões causadas por Karol Conká dentro do confinamento. O brother diz ver a cantora como a errada na história com Camilla de Lucas - principalmente por levantar pauta racial.

"Isso me dá a sensação de ter alguma coisa com a Camilla. Pra chegar no ponto de falar de arrumar treta com mina preta é forte, é uma acusação muito forte. Outra pessoa ali perdia a cabeça e fazia barraco mesmo... Ela errou!", disse Projota para Pocah

O que estão falando de mim?

Camilla de Lucas está preocupada com a forma que Karol Conká está espalhando aos brothers do "Big Brother Brasil 21" o motivo da discussão com ela.

"questão é que nas brigas, às vezes, as pessoas falam as coisas e esquecem que estão magoando. Mas não é só isso. O que me preocupa são mentiras. Não sei o que estão falando do meu nome.", afirmou Camilla para Juliette

Sobre a treta de mais cedo:



Juliette: "Acho que essa questão vai se resolver facilmente"

Camilla de Lucas: "As pessoas falam as coisas e esquecem que estão magoando"



→ https://t.co/4aHSrcdipT • #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/XouWjpetdo — Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2021

Mais um lesionado?

Carla Diaz avistou Pocah e Thaís conversando durante a festa do reality show da Rede Globo, se aproximou para conversar e acabou pisando no dedinho de Thaís. A cirurgiã-dentista levou um susto e gritou de dor.

"Meu dedo. Meu dedo quebrado", berrou Thaís. "Carlinha do céu, que é isso?", perguntou Pocah. "Desculpa", pediu a atriz.

Fiuk tá ON?

Thaís recebeu uma flechada misteriosa ao longo da festa e gerou expectativa nos brothers: afinal, será que Fiuk estaria interessado em ficar com a cirurgiã-dentista novamente?

"Ele (Fiuk) tá muito em cima dela hoje", especulou Pocah. "A gente tava achando que era você", disse João Luiz. "Eu não", respondeu a cantora.

Viih Tube ouviu a especulação e revelou o autor da flechada. "Gente, foi a Juliette". "Gente, que saco", reclamou João Luiz . "Não pode brincar com essas coisas comigo que eu sofro de 'fanfictomia'", finalizou Pocah.

Vira-casaca?

Atenta as movimentações do jogo, a líder Sarah contou a Carla Diaz estar percebendo Karol Conká disposta a deixar Projota e Pocah de lado para se aliar a ela, Gilberto, Juliette, Caio e Rodolffo.

"Acho que ela tá tentando chegar perto do Rodolffo e do Caio primeiro para chegar em nós. Está tentando trocar de lado aos pouquinhos", contou Sarah.

E avisou que não quer papo de jogo com a artista.

"Ela tá tentando ir para o outro lado que acha. Eu não acredito em mudança oito, oitenta. Não mesmo!"





*Com informações da assessoria

