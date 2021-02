100% de rejeição? Karol Conká está no paredão mais esperado do BBB 21

Sarah, que é a líder da semana, indicou Conká para a berlinda nesse domingo | Foto: Divulgação

Karol Conká vai encarar o que deve ser o primeiro e provavelmente último paredão no BBB 21. Segundo pesquisa do site UOL, sem valor científico, mas que indica tendência, ela deverá deixar o programa com mais de 97,55% dos votos.

Após muitas polêmicas envolvendo a rapper na edição atual do programa, Sarah, que é a líder da semana, indicou Conká para a berlinda nesse domingo (21).



Arthur e Gilberto são os outros participantes que estão com a corda no pescoço. Arthur foi indicado por Caio, Fiuk e o próprio Gilberto, que tinham o direito de escolher uma pessoa por terem sido finalistas da prova do líder.

Na verdade, por pouco, não houveram dois rappers disputando o paredão, já que, na votação individual de cada participante dentro do confessionário, Projota teve cinco votos (Viih Tube, Thaís, Camilla, João e Gilberto), contra quatro de Gil (Arthur, Projota, Pocah e Conká).

O paulistano se safou graças à prova do "bate e volta", chamada de "Pé na Jaca". Nela, a pessoa que pisasse na jaca com geleia dourada estaria livre da possibilidade de ir embora da casa antes da hora.

Gil e Arthur não deram sorte, mas, não têm motivos para muita preocupação. Basta ver que a enquete feita pelo UOL mostra que Carol Konká deverá deixar o programa com uma rejeição nos mesmos moldes da vista na semana passada com Nego Di, que teve 98,76 por cento dos votos.

'Já deu'

No Quarto Cordel após formação do Paredão do BBB21, Karol Conká ainda comentou que será eliminada. "Isso aqui não é para mim e eu estou falando isso... Já fechou um mês, já deu", garante, contando que, quando ganhou o Líder, acreditava que iria à berlinda também.

"Já deu. Eu não sei ficar triste, porque eu estou indo para casa", complementa a cantora. Lumena, que a escutou, fala para ela esperar a decisão do público e aproveitar: "Tenta viver esse sentimento de voltar". E Karol brinca que irá sair do BBB21: "Vou me libertar de toda essa bagunça".

