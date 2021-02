Andressa Urach anuncia: 'Estou de volta ao Miss Bumbum Brasil'; veja

Andressa virou sócia e garota propaganda do concurso | Foto: Reprodução

Andressa Urach anunciou nas redes sociais que está de volta para concorrer ao concurso Miss Bumbum Brasil.

"Estou de volta ao maior concurso do Brasil e do mundo! Agora eu sou garota propaganda e também sócia do concurso. Estou ansiosa para conhecer as candidatas desta edição especial de 10 anos", escreveu a modelo.

Veja o vídeo:

Evangélica e aparentemente, sem as regras impostas pela antiga igreja na qual participava, Andressa anunciou o retoque da tatuagem nas coxas e passou por outro procedimentos estéticos, antes reprovada por ela, por causa da religião.

Andressa Urach publicou em seu Instagram que está se permitindo conhecer outras igrejas após a decepção que teve com a Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja escolhida por Andressa foi a Igreja Batista de Lagoinha Canoas.

