Ana maria brinca que vai faltar na entrevista com Karol Concá

Ana Maria Braga entrou na brincadeira da internet e disse que talvez não participe do ‘Mais Você’ de quarta-feira, quando toma café da manhã com o eliminado do Big Brother Brasil. Após a indicação de Karol Conká para o paredão, muitos memes foram criados de que a apresentadora não iria para o programa.

“Vou dizer que trabalhei muito hoje, estou esgotada. Amanhã faço um bico. E na quarta-feira, eu digo: ah, não sei, não venho”, disse Ana em tom de bom humor.

Nesta segunda-feira (22), Ana estreou o novo cenário do programa em São Paulo. A apresentadora, que ficou mais de dez anos comandando a atração do Rio de Janeiro, retornou a capital paulista em grande estilo.

Quarto Paredão formado

Após não ter sido vetada da Prova do Líder por Karol Conká, por ter prometido à cantora que não a indicaria, Sarah mudou de ideia, pediu desculpas no programa ao vivo, se justificou e decretou que seu voto seria mesmo na curitibana.

"Pensei e repensei milhões de vezes. Prometi a mim mesma que ia seguir minha intuição nesse programa. Ainda acho algumas atitudes da Karol muito incoerentes", disse a sister.

Morde e assopra

Karol, a emparedada, declarou acreditar que seus adversários de berlinda seguirão no jogo e, consequentemente, ela não. "O Gil vai voltar, o Arthur vai voltar. Você viu meu discurso?", apontou a curitibana.

Um tempinho depois, a cantora declarou para os confinados que está na hora de deixar o confinamento: "Isso aqui não é para mim e eu estou falando isso... Já fechou um mês, já deu", declarou.

Mais tarde, na madrugada, no entanto, Karol Conká revelou que essa foi uma estratégia sua. Juliette puxou Karol Conká para bater um papo sincero. Juntas, elas avaliaram a força necessária para chegar à grande Final. E a sister de Campina Grande revelou ver verdade na cantora, mas ponderou: "Coisas que você fez ou continua fazendo, machucam a mim. Às vezes nem é comigo, mas essa forma de você ser irônica, de você jogar", falou.

Projota

Projota, que escapou da berlinda na Prova Bate e Volta, não gostou nada de escutar que a emparedada está dizendo que deseja sair do BBB21. No Quarto Colorido, ele comentou com Arthur que não concorda com este comportamento. "Ela está me magoando, porque eu não quero sair. E ela, que fez todo esse negócio para poder ficar bem com eles, ela colocou nós dois na reta e agora fica falando que quer sair", apontou.

Próxima vítima

Mal o quarto Paredão do Big Brother Brasil 21 foi definido, e alguns confinados já começaram a pensar na frente. No Quarto do Líder, Rodolffo avisou que já tem um alvo caso seja Líder: Lumena.

