BBB 21: Carla Diaz reclama de Karol Conka: “então pega e sai, por**”

Carla Diaz reclamou de Karol Conka no início desta segunda (22), em conversa com Arthur no “BBB”. A atriz está cansada de ouvir a rapper dizer que quer sair do reality show.

“Nossa, eu não tive um minuto de paz para falar com você. Primeiro Projota, depois ela. Ela fica ‘ah estou indo embora’. Então pega e sai, p*rra. Acho uma hipocrisia. Não sabe brincar, não desce para o play”, reclamou Carla Diaz.

A atriz já estava incomodada na véspera, quando foi formado o paredão. Ela foi prestar apoio a Karol Conka, apesar de tudo, e a rapper disse que estava tudo bem, que ela queria ir embora. Carla não sabia nem o que responder. “Falei para ela ficar bem, seja aqui ou lá fora”, contou para as amigas.

“Acho que ela está bem mal psicologicamente, eu acredito. Porque, realmente, aqui é bem diferente do que todo mundo imaginou. Mas, assim, eu não entendo isso, tipo… foi para o Quarto Cordel, aí eu peguei e saí. Aí foi para sei lá onde, depois para você. Foi em todo mundo”, comentou Carla Diaz

Admitindo estar mal-humorada, Carla Diaz reclamou do comportamento dos colegas de xepa no reality show. Entre eles, Karol Conka e Lumena, seus dois desafetos no programa. Nesta semana, Carla votou em Lumena.

*Com informações do POP ON-LINE