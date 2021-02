Caio questiona sobre seu pênis: “Tão pequeno mole e tão grande duro"

Caio, do BBB21, surpreendeu o público ao falar sobre seu pênis em conversa com Rodolffo. O participante decidiu ‘filosofar’ sobre o tema, enquanto abria a sua intimidade dentro do reality, refletindo sobre o assunto na varanda do confinamento.

“Eu queria entender porque meu pinto fica tão pequeno mole e tão grande duro? Se alguém olhar pequeno, não dá nada nele”, disse Caio, afirmando que o que acontece na ‘transformação do tamanho’ é o ‘elemento surpresa’. Logo, Rodolffo cai na risada com a explicação.

Antes de falar sobre o ‘membro’, o rapaz comentou sobre a noite de sono que teve. “Queria saber porque a cabeça da minha rol* está molhada. Não é mijo, já cheirei. Será que tive um sonho erótico e não lembro?”, comentou o fazendeiro.

Recentemente, Caio questionou Gilberto durante uma conversa com o brother. O rapaz perguntou o que era ‘ativo e passivo’, sendo respondido por Gil, que tentou explicar o significado das duas palavras, virando assunto no Twitter.

*Com informações do Observatório dos Famosos