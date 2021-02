BBB21: Projota diz que está assustado com postura de Lumena no jogo

Em conversa com Arthur, Projota segue falando com o brother na área externa do BBB21 | Foto: Divulgação

Em conversa com Arthur, Projota segue falando com o brother na área externa do BBB21. O cantor analisa a postura de Lumena e fala:

"A Lumena, o que ela fez foi o seguinte, ela estava na reta... E a Carla está certa quando fala da vozinha fininha, de bebê. A Lumena fez isso. Ela começou a fazer vozinha de bebê para todo mundo para tentar escapar. E quando ela menos espera, sem querer, ela faz assim", o brother imita uma expressão facial.

E segue falando da sister: "Ela não suporta as pessoas daqui, mas ela está tentando, de todas as pessoas... E eu gosto dela, só que eu estou assustado com ela". Arthur aproveita a deixa e completa: "Joga muito".

O artista volta a falar: "Ela colocou o Gil no pódio dela, inventou um motivo, que ele é do Nordeste, que não sei o que... O cara tirou um dos maiores brothers dela aqui dentro, que fazia ela dormir no quarto do Líder todo o dia". O cantor sugere que a confinada tenha feito isso para não se distanciar de Sarah e completa: "Sarah era reta nela, se ela não tivesse feito isso, Sarah ia nela. Mas ela se aproximou".

*Com informações do GShow

Leia Mais:

Morre Paulinho Faria, o 'Garotinho de Ouro', vítima de Covid-19

Uendel Pinheiro lança EP 'Lugares' nesta sexta-feira (19)