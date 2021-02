BBB21: Famosos pedem fim de linchamento de Karol Conká

A indicação de Karol Conká ao paredão pela líder da semana no Big Brother Brasil foi comemorada por muitos telespectadores | Foto: Divulgação





A indicação de Karol Conká ao paredão pela líder da semana no Big Brother Brasil foi comemorada por muitos telespectadores, inclusive os famosos. Mas mesmo com o ódio generalizado pelas atitudes da cantora no reality, algumas celebridades pediram que ela não fosse linchada fora do programa.

Anitta, Neymar e Marília Mendonça foram alguns dos famosos que pediram que Karol não fosse alvo de agressões verbais e físicas quando saísse do reality na terça-feira (23), quando provavelmente atingirá o record de rejeição do BBB.

“Galerinha, vamos combinar uma coisa … Karol Conká vai sair com a maior % do BBB e depois disso nós vamos deixar a coleguinha em paz, viver a sua vida outra vez… Fechou? Não precisamos levar o jogo que ela jogou no BBB pra vida aqui fora, isso não é justo!”, disse o jogador de futebol.

