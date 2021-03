Netflix anuncia nova versão de Rebelde; veja vídeo

No elenco, foram anunciados alguns nomes conhecidos do público como o da atriz Giovanna Grigio, famosa por Chiquititas (2013), Malhação: Viva a Diferença (2017) e As Five (2020) | Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (1), a Netflix surpreendeu seus assinantes com o anúncio oficial da nova versão de Rebelde, telenovela originalmente produzida pela Cris Morena Group e transmitida no Canal 9 da Argentina.

Ao que tudo indica, o projeto seguirá um novo formato no streaming e promete cativar os fãs antigos da versão mexicana, que ficou muito famosa no Brasil. A previsão de estreia é para 2022, ainda sem uma data oficial.

Veja o anúncio:

No elenco, foram anunciados alguns nomes conhecidos do público como o da atriz Giovanna Grigio, famosa por Chiquititas (2013), Malhação: Viva a Diferença (2017) e As Five (2020). Além dela, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente também integram o time principal.

De acordo com as informações divulgadas pela Netflix, as filmagens acontecerão na Cidade do México e prometem se estender ao longo do ano de 2021. A iniciativa vem da Woo Films em parceria com a Propagate.

*Informações TecMundo

