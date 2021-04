Karol Conká critica Viih Tube no BBB 21 viraliza: 'Não me engana'

Com a rejeição a Viih Tube, viralizou na internet um vídeo das primeiras semanas do confinamento no qual Karol Conká afirmava para Fiuk que não confiava na youtuber | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Depois que Karol Conká, Nego Di, Lumena e Projota deixaram o Big Brother Brasil 21, coube a Viih Tube o título de mais rejeitada pelo público aqui fora.

Os telespectadores torceram muito para ela ir para um paredão, o que aconteceu na noite desta quinta-feira (22). Agora, a tendência é que ela seja eliminada.

Com a rejeição a Viih Tube, viralizou na internet um vídeo das primeiras semanas do confinamento no qual Karol Conká afirmava para Fiuk que não confiava na youtuber.

"Essa garota não me engana. F* que ela tem 16 milhões de seguidores. Pra mim, ela não me convence, você entende? Ela pode convencer 16 milhões de pessoas que não convivem com ela. Mas eu ela não convence. A atitude dessa garota foi desrespeitosa comigo. Ela não teve respeito!”, declara Karol, deixando Fiuk chocado.

A fala de Karol fez muitos a defenderem. Inclusive, atualmente existem vários perfis fazendo campanha para que Viih seja eliminada com uma porcentagem semelhante ou maior que Karol, que saiu com 99% dos votos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Viih Tube diz que aguenta prova de resistência e Arthur diz: 'Amém'

Porcentagem do BBB21: saiba quem será o próximo eliminado