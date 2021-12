Após traição, Maiara faz reflexão: "Resolvi aceitar a dualidade"

A famosa fez uma reflexão nas redes sociais | Foto: Divulgação

Maiara, da dupla com Maraisa, não teve um Natal dos melhores. Após boatos de que a cantora foi traída pelo namorado, o também cantor Fernando, da dupla com Sorocaba, ela fez uma reflexão nas redes sociais.

A famosa publicou uma foto em que aparece sorridente e escreveu um texto falando sobre os aprendizados de 2021. "A vida nos traz grandes desafios e aprendizados e tudo isso tem transformado minha vida num grande processo evolutivo", iniciou.

"Resolvi aceitar a dualidade do ser humano porque todos nós acertamos e erramos, e reconheço que em 2021 tive muitos desafios e eu acredito que tudo que aconteceu me trouxe força e superação", completou, afirmando ainda que espera que o próximo ano seja melhor. "Com tudo isso, EU ESCOLHO transcender essas adversidades em poderes para fazer de 2022 o melhor ano de minha vida!"

Por fim, ela ainda compartilhou um trecho de uma poesia de Cora Coralina. "Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça."

*Com informações do SBT Notícias

Leia mais

'Ela está fora de si', diz Fernando ao negar ter traído Maiara

Ex-namorada de MC Brinquedo denuncia funkeiro por golpe; entenda