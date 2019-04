UEA abre inscrições para concurso público nesta segunda 

Manaus - Começou nesta segunda-feira (29) e vai até 29 de maio de 2019, o prazo de inscrição para o Concurso Público de Provas e Títulos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para as unidades localizadas em Manaus, Itacoatiara e Tefé.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 29 de maio no Portal da UEA ou na Comissão Geral de Concursos, que fica no prédio da Reitoria da Universidade, localizado na avenida Djalma Batista, 3.578, Flores, zona centro-sul.

Os cargos são para as Licenciaturas em Ciências Biológicas, Geografia, Letras, Computação, Física, Pedagogia, Química, Engenharia florestal, Administração, Ciências contábeis e Ciências Econômicas.

As unidades com inscrições abertas em Manaus são a Escola Normal Superior (ENS) e Escola Superior de Ciências Sociais (ESO). Já no interior, as unidades são o Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (Cesit) e o Centro de Estudos Superiores de Tefé (Cest).

A taxa de inscrição deverá ser paga ate o dia 30 de maio, através de boleto bancário, em caso de inscrição online, ou por meio de depósito identificado, no caso de inscrição presencial na conta disponibilizada no edital abaixo, respeitando os horários de compensação bancária.

Já as solicitações de isenção da taxa deverão ser feitas até o dia 5 de maio pelo portal da UEA ou na Comissão Geral de Concursos (Reitoria).

O edital pode ser conferido pelo link abaixo ou através do portal na aba Seleções e Concursos/Concursos/Inscrições Abertas.

Link do Edital: http://selecao.uea.edu.br/?dest=lista&area=1

*com informações da Assessoria





