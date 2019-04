Profissionais que atuam em movimentos comunitários de Manaus recebem capacitação

Para Viviane Lima, é importante aliar forças à sociedade civil para que “a semente da inclusão seja multiplicada” | Foto: Divulgação





A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) promoveu, na tarde desta segunda-feira (29/4), um curso de capacitação sobre formas de abordagem das pessoas com deficiência para voluntários do Movimento Comunitário Vida Esperança.

Segundo o palestrante e servidor da secretaria, Mário Célio de Castro, a temática tem como objetivo minimizar os impactos das barreiras comunicacionais entre as pessoas com e sem deficiência nos mais diversos segmentos da sociedade.

“É primordial estabelecer o diálogo. Mas, também é preciso que se faça isso com respeito, usando as terminologias corretas para que o PcD (pessoa com deficiência) não se sinta constrangido numa conversa. Muitas vezes o assunto é a própria deficiência, e ainda assim há pessoas que não usam as terminologias adequadas”, pontuou o servidor.

A capacitação foi um pedido do próprio movimento comunitário ao Seped Abraça – projeto que leva conscientização e sensibilização à sociedade civil por meio de palestras e dinâmicas, visando atender melhor as pessoas que alcançam, incluindo PcDs, e garantir maior alcance às políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado.

“Nós sentimos a necessidade de aprimorar nosso conhecimento, principalmente acerca das leis de inclusão, para atender melhor aos comunitários”, contou Maria de Nazaré, coordenadora do Vida Esperança, que, junto de outros voluntários, vai às comunidades dos bairros Novo Israel, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, Santa Marta e Rio Piorini, atendendo diretamente quase 350 pessoas.

Para a titular da Seped, Viviane Lima, é importante aliar forças à sociedade civil para que “a semente da inclusão seja multiplicada”.

“Eu sonho com o dia do nunca. O dia em que uma mãe vai falar que nunca sofreu preconceito por ter um filho com deficiência. E para isso, preciso da voz dessas pessoas que nos procuram”, destacou a secretária.

As palestras e a dinâmica sensorial promovidas pelo Seped Abraça podem ser levadas a quaisquer instituições, públicas ou privadas. Os interessados devem solicitar a atividade por meio do endereço eletrônico seped@seped.am.gov.br.

