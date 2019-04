Mais de cem vagas em cursos de inovação estão com inscrições abertas

Como parte do programa “Manaus Mais Empreendedora”, implantado nesta gestão para fomentar a criação de novos negócios e oportunidades de emprego, o prefeito Arthur Virgílio Neto lançou neste mês, o projeto “Inova Manaus”, que vai oferecer a micro, pequenos e potenciais empreendedores, novas alternativas de capacitação que permitam uma melhor gestão de negócios.

“O Inova Manaus, juntamente com outras medidas que já tomamos, visa constituir um polo de tecnologia voltado para o empreendedorismo e inovação. Isso representa nosso modesto passo para a Manaus 4.0, inserindo nossa cidade na quarta Revolução Industrial que está aí à nossa frente. Estamos aqui fazendo o que podemos com a pequena estrutura que dispomos, para embutir a mentalidade empreendedora desde as crianças nas escolas até os jovens que buscam sua primeira empresa”, destacou o prefeito Arthur Neto, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, durante o lançamento do projeto realizado no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, Compensa, zona Oeste.

O programa será coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), por meio do Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq), que tem como uma de suas diretrizes a promoção da cultura empreendedora na cidade, com ações que estimulem a competitividade, o desenvolvimento e o fomento de pequenos negócios, fortalecendo, assim, o surgimento de soluções inovadoras e o desenvolvimento da economia local.

Dentro das ações do “Inova Manaus”, em parceria com a Associação da Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), 40 empreendedores e potenciais empreendedores terão a oportunidade de receber capacitação em um ciclo de palestras, dividido em três fases: “Processo de Recrutamento e Seleção”, “Técnicas de Vendas” e “Desenvolvimento de Líderes”, por meio da metodologia Team Building – Construção de Equipes.

O programa será coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação | Foto: Mário Oliveira - Semcom





O secretário da Semtepi, Marco Pessoa, destacou que além das vagas do ciclo de capacitação empreendedora, a Prefeitura de Manaus, dessa vez em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), também oferece outras cem vagas gratuitas para o Empretec – uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios. Promovido em aproximadamente 40 países, a capacitação proporciona o amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e as chances de permanência no mercado.

“O Empretec é um curso de excelência que vai proporcionar uma evolução empreendedora para quem participar, possibilitando vivenciar uma experiência real de ter uma empresa. Quem tiver interesse, deve baixar o edital, ler nosso regulamento e fazer sua inscrição. Em seguida será feita a seleção em cima do perfil empreendedor de cada inscrito”, explicou o secretário.

Inscrições

As inscrições para os 140 cursos já estão disponíveis no link https://semtepi.manaus.am.gov.br/inovamanaus/e seguem até as 23h59 do próximo domingo, 21. Os candidatos devem estar atentos às datas de convocação e entrega de documentação, previstas no edital disponibilizado no site da Semtepi.

Hackathon

Apostando no universo da inovação e tecnologia, a Prefeitura de Manaus, em parceria com a Softex, realiza o seu primeiro Hackathon com 48 horas ininterruptas de duração. As inscrições são gratuitas, para a primeira maratona Hackathon – dedicada a desenvolver soluções tecnológicas, a fim de aprimorar as ações do município –, e iniciaram nesta terça-feira, 16.

O nome do evento resulta da combinação entre as palavras inglesas hack (programar de forma excepcional) e marathon (maratona) e reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software, com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas para as áreas de mobilidade urbana e saúde.

O Hackathon ocorrerá nos dias 17, 18 e 19/5, com os participantes de dez equipes formadas por empreendedores locais.

*Com informações da assessoria

Leia mais

