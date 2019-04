Com descentralização, Sine Manaus apresenta recorde de aproveitamento de vagas

Manaus - Mais de 80% das vagas de emprego disponibilizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, estão sendo ocupadas por trabalhadores que procuram um dos seis postos de atendimento. O aproveitamento de vagas saiu de 23%, no início da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, para os atuais 84%.

O resultado é fruto de um esforço desenvolvido para descentralizar as ações do Sine Manaus, levando-o para todas as zonas da cidade, melhorando a estrutura e condições de trabalho dos servidores e o atendimento aos clientes.

Com capacidade para atender mais de 500 pessoas/dia, a sede na avenida Constantino Nery, São Geraldo, zona Centro-Sul, está localizada em uma área central da cidade e de fácil acesso. Com a nova unidade, a Prefeitura de Manaus ampliou a descentralização dos serviços para quase todas as zonas da cidade.

“Temos seis unidades de atendimento para emprego, que também oferecem capacitações, com indicadores de inserção no mercado, e que demonstram que estamos no caminho certo. Então, esse novo modelo de Sine representa muito além que apenas oferecermos mais oportunidades de trabalho, é um crescimento significativo para a cidade”, avaliou o prefeito Arthur Neto.

O Sine tem seis postos de atendimento







Os avanços nos indicadores de aproveitamento de vagas premiam o esforço feito pela prefeitura para adequar, ampliar e melhorar a oferta desses serviços à população.

Eduardo Nogueira foi uma das primeiras pessoas a ser atendida na sede na ocasião da inauguração. Ele buscava uma vaga na área de logística e fez elogios aos serviços.

“O atendimento está muito mais ágil, a gente está chegando e sendo atendido bem rápido, com muita educação. O pessoal realmente está preparado para atender e gostei do ambiente também”, afirmou.

Postos do Sine Manaus

O Sine Manaus, que faz parte do Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho, administrado no município, tem seis postos de atendimento. São eles:

1 - Posto Galeria Espírito Santo – Somente para emissão de primeira e segunda vias de carteira de trabalho. Funciona das 7h às 14h, de segunda a sexta-feira, na rua 24 de Maio, esquina com rua Joaquim Sarmento, s/nº, Centro.

2 - Posto Galeria dos Remédios – Funciona de segunda a sexta-feira, exclusivamente para emissão de primeira e segunda vias de Carteira de Trabalho, das 8h às 13h30, na rua Miranda Leão, Centro.

3 - Posto Ouvidoria (Procon Manaus) – A partir do dia 23/10, funcionará somente para emissão de carteira de trabalho, primeira e segunda vias. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na rua Afonso Pena, nº 38, Bairro Praça 14, ao lado do Samu-192.

4 - Posto anexo à Semef no Shopping Via Norte – Funciona para emissão e entrega de carteiras de trabalho (primeira e segunda vias), no 1º piso do Shopping Via Norte, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760, bairro Monte das Oliveiras.

5 - Posto Shopping Phelippe Daou – Realiza atendimentos de cadastro e encaminhamento para emprego, seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, em frente ao Terminal 4.

6 - Posto Constantino Nery – Realiza cadastros e encaminhamentos para emprego, além de seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na avenida Constantino Nery, 1272, São Geraldo, um pouco antes da Sorveteria Glacial, sentido Centro-Bairro.

