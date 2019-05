Conheça a história do pedreiro que inspirou filho no Amazonas

A luta do pedreiro Valcy motivou o filho a se tornar engenheiro civil | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus – Duas profissões que atuam juntas no mercado de trabalho se unem em uma única história: o amor pela construção civil. O pedreiro Valcy Martins de Castro, de 44 anos, desde os seus 26 anos trabalha com reformas e construções no Amazonas. Muito além de um profissional requisitado, ele foi a maior influência e inspiração na história de Gabriel Queiroz, de 22 anos, - que decidiu enveredar pelo mundo da Engenharia Civil influenciado pela trajetória de luta do próprio pai.



Quem vê as dezenas de casas construídas pelas mãos do pedreiro Valcy Martins, nem imagina o quanto seu início com o ramo da construção foi difícil. Com um trabalho que exigia muito fisicamente e tomava boa parte do seu tempo, ele se considera, apesar das dificuldades, um homem orgulhoso dos seus serviços.

“Eu comecei a trabalhar desde muito cedo como auxiliar de pedreiro e depois como pedreiro em si. Com a vivência nas obras, eu fui aprendendo e amando a minha profissão. Hoje, eu não tenho a mesma disposição de quando eu comecei, mas ainda trabalho nas obras e me sinto muito satisfeito com tudo que eu fiz, porque foi com muita dedicação. Eu sempre digo que a área da construção é só para quem gosta”, afirma o pedreiro.

Apesar de ter somente o Ensino Fundamental, Valcy Martins foi, em sua casa, a figura que mais valorizou os estudos. Para proporcionar melhores oportunidades para seus dois filhos, ele apresentou o universo da construção para ambos, alertando que a prioridade deveria ser os estudos.

O dia a dia como pedreiro e a alegria de Valcy pela profissão inspiraram Gabriel, que seguiu no ramo da Construção Civil | Foto: Divulgação





“Ele [Gabriel] cresceu vendo isso. Acho que o que chamou a atenção dele para seguir esse caminho foi ver a reforma se transformar em uma linda de casa. Eu nunca estudei para aprender a fazer meu serviço, foi a experiência que me fez aprender. Eu sempre quis que ele estudasse e sempre apoiei e dei escolha para ele fazer o que ele quisesse. Hoje, ele me deixa orgulhoso e emocionado”, conta.

Inspiração para os filhos

Todo o esforço e sacrifício que Valcy buscava oferecer era proporcionar uma realidade muito diferente da dele para seus dois filhos. Ao contrário de seu trabalho que exigia muito fisicamente, ele quis que seus filhos se dedicassem aos estudos. E foi na vivência da profissão do pai, entre argamassa e tijolos, que o seu filho mais velho, Gabriel Queiroz, 22 anos, viu um combustível motivacional para seguir um caminho semelhante: a faculdade de Engenharia Civil.

“Desde que eu tinha cinco anos o meu pai trabalha como pedreiro. Por isso, eu cresci nesse contexto, vendo o cara mais influente da família saindo para ir à obra bem cedo e voltando para casa no final da tarde. Não parece o ambiente mais propício a uma relação de inspiração entre pai e filho, mas quando ele entrava pela porta, quando chegava da batalha (como ele chamava), era só alegria. Foram esses momentos que me inspiraram. Porque eu via ele trabalhar e ser feliz com o que fazia”, declara o estudante da faculdade de Engenharia Civil na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Incentivado pelo exemplo de bom profissional em casa, Gabriel conta que na hora de escolher o curso da graduação a indicação foi instintiva.

“Na minha adolescência, eu fui trabalhar com ele [Valcy] algumas vezes por curiosidade de saber como era aquela rotina- já que isso fazia ele chegar tão contente em casa. Ele sabia o quanto aquela função exigia fisicamente dele e não queria que eu seguisse no mesmo caminho e sempre dizia que, ao invés de trabalhar, eu devia estudar. Tudo isso me motivou a tirar boas notas no Ensino Médio e percebi que eu tinha bom desempenho nas matérias de exatas e acabei optando pela Engenharia Civil”, afirma.

