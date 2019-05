Problema com mobilidade prejudica saúde de trabalhador no AM

Outra reclamação dos usuários do transporte é sobre a falta de segurança | Foto: Marcely Gomes

Manaus - A realidade de parte dos cidadãos manauaras é sair de casa com horas de antecedência para poder chegar ao trabalho dentro do horário: o objetivo é não chegar atrasado ao compromisso. Em qualquer lugar da cidade, o trabalhador precisa considerar diversas situações adversas para chegar ao local da atividade, como: o tempo no trânsito, o atraso do ônibus, a lotação do coletivo e o risco de “ficar no prego”, além de envolver-se em algum acidente ou "ficar preso" num congestionamento quilométrico.

Esses riscos potenciais, que atrapalham a vida do trabalhador no trajeto de casa para o trabalho (e vice-versa), também prejudicam a saúde dele. Estudos apontam que a demora no deslocamento podem causar diversos problemas, entre eles dores nas articulações, fadiga, irritação, estresse e dores na coluna.

A reportagem ouviu pesquisadores e especialistas sobre assunto na cidade, que afirmam que a mobilidade urbana na cidade de Manaus é um problema antigo, e merece ser discutido para melhores soluções.

Tudo é histórico Manaus teve um crescimento urbanístico tardio comparado às outras capitais no Brasil. Com a implantação da Zona Franca de Manaus ocorreu um grande salto populacional, com isso veio a necessidade de ampliar o serviço de transporte público na cidade. Entre os anos de 1957 até 1980, a Transportamazon foi quem iniciou o serviço de transporte público, a partir da Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU), o primeiro órgão de gestão do transporte público em Manaus.

Até chegar na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), fundada juntamente com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), muita coisa aconteceu. O principal meio de transporte hoje em Manaus ainda é o transporte rodoviário.

Foram incorporadas as opções de micro-ônibus, táxis, mototáxis e veículos que atendem por aplicativos, porém ainda são serviços ineficientes para atender a uma população que só cresce. O atraso ou não comparecimento ao trabalho por motivo de locomoção ou trânsito, diferente de outras situações previstas em Lei, não abonam falta ao trabalho. A legislação trabalhista permite que o empregador realize desconto em folha ao funcionário que faltar quando tiver problemas no deslocamento.

Na maioria dos casos há um acordo de "cavalheiros" e as faltas não são lançadas, mas não há uma regra geral, vai muito do tipo de relação entre empregado e empregador. Parte dos empresários, durante a seleção, optam por contratar pessoas que morem próximo do local do trabalho, justamente para evitar que o quadro funcional tenha problemas para chegar na empresa.

Rotina diária

A recepcionista Darllem Rebouças (23), é uma entre os milhares de trabalhadores, que usam o transporte público, que precisam se programar ao sair de casa.

“Acordo às 4h50 da madrugada todos os dias para ir trabalhar. Eu e meu marido saímos às 5h55 de casa em uma moto, e depois ele me deixa na parada de ônibus. Demoro quase 1h30 para chegar ao trabalho. Antes eu ia em pé durante toda a viagem, mas agora ele me deixa na estação dos ônibus, localizada no Shopping Via Norte. Assim consigo pegar uma linha onde eu posso ir sentada durante a viagem. Já vivi várias experiências ruins que fizeram eu me atrasar, como coletivos que “pregavam” no meio do caminho. Um até já pegou fogo"

Segundo a amazonense, que pega todos os dias a linha 455 para ir até o Centro de Manaus, durante o trajeto ela ainda consegue dar "um cochilo".

"O trajeto dura uma hora e meia, dá para compensar uma parte do sono e dormir. Chego no trabalho por volta de 7h35.”

A demora de uma hora e meia até chegar na área central da cidade se dá pelo fato de que essa linha - assim como muitas outras - atendem a bairros periféricos da cidade. Conhecidos popularmente como “rodam o mundo”, essas linhas na maioria das vezes é a única opção do usuário para se deslocar até o destino.

A situação da recepcionista Darllem não é diferente da vendedora Yara Malcher, de 42 anos. Ela mora no Nova Cidade e vem ao trabalho, todos os dias, do bairro até o Centro da cidade. Yara conta que já perdeu trabalho por conta de problemas na locomoção.

"Todo dia é uma guerra que eu preciso enfrentar para chegar no trabalho. Mas teve um dia que eu passei mal e nem cheguei na loja. O primeiro ônibus que eu peguei, pregou. Descemos na Torquato Tapajós e pegamos um segundo. No meio do caminho, três homens armados chegaram para assaltar o coletivo. Levaram tudo que eu tinha e eu cheguei a desmaiar depois. Não tinha a mínima condição de chegar no trabalho, fui parar no Hospital da zona Norte", relatou a funcionária de uma ótica que chega a passar duas horas dentro de um coletivo para ir ao trabalho.

Medidas de mobilidade - Faixa Azul

Os principais corredores viários da cidade receberam os corredores exclusivos chamados de “faixa azul”, destinados para ônibus e táxis. A medida da Prefeitura de Manaus ajuda a minimizar o tempo de deslocamento dos coletivos nas principais vias da cidade.

Embora vista no primeiro momento para “desafogar” o trânsito da cidade, liberando as vias dos ônibus, principalmente os articulados (expressos), a medida foi muito questionada por parte dos motoristas dos veículos “não contemplados” sobre sua função. Em alguns lugares da cidade foi desativada.

Apesar de motoristas de veículos comuns reclamarem, o projeto beneficia mais de um milhão de usuários na capital amazonense. A Faixa Azul foi implantada em 2016 pelo prefeito Arthur Neto.

Pesquisas

Dados da pesquisa da empresa Levee no início de abril, afirmam que em média 5% dos funcionários faltam por dia em empresas do setor de serviços no Brasil, número que pode chegar até 10% no varejo.

A distância casa/trabalho é um dos principais motivadores de faltas ao trabalho, sendo que o índice tende a crescer em condições sazonais, como chuvas, problemas no transporte público, trânsito e entre outros.

A pesquisa feita pelo professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e doutor em Planejamento em Transporte Geraldo Alves de Souza com o tema “Transporte público a preço único: reforçando as desigualdades sociais” enfatiza que o problema do transporte reflete na mobilidade e acessibilidade das pessoas.

“Quanto mais rarefeita é a distribuição da população, menor é a frequência dos ônibus do transporte coletivo. Com isso, a população perde parte de seu tempo com os deslocamentos diários.”

Ao desenvolver o Mestrado sobre Transporte Coletivo na cidade de Manaus, o professor aborda a ausência de ruas que interliguem os bairros e as principais avenidas da cidade. Além disso, ele aponta as inúmeras ruas estreitas que comprometem o fluxo de veículos.

Geraldo Alves diz que o tempo que o manauara passa dentro do ônibus equivale a algumas horas que poderiam ser utilizadas para o descanso, estudo ou lazer.

“Esse período que o trabalhador passa no transporte coletivo poderia investir em outras atividades como o lazer.”

O Laboratório Experimental de Jornalismo em Rede da Universidade Federal do Amazonas (LabF5) fez uma pesquisa entre os usuários do transporte coletivo e constatou que o manauara não está satisfeito com o serviço prestado.

Questão de saúde

Ficar muito tempo exposto a essa rotina de horas dentro do ônibus pode acarretar doenças aos usuários, o psicólogo Jônatas Tavares Costa alerta que além de problema estrutural da cidade é importante atentar para os riscos à saúde.

“Toda forma de excesso será sempre prejudicial ao ser humano. Passar muito tempo no ônibus não será diferente. Certamente estar envolvido numa dinâmica de ir e vir de ônibus diariamente pode trazer danos físicos e também mentais. O principal deles é o estresse. Outra possibilidade de dano decorrente do uso contínuo de transporte coletivo em condições inadequadas são os casos de Transtorno de Ansiedade e Transtorno de Estresse Pós-Traumático.”

Traumas com assalto nos coletivos

Outra reclamação dos usuários do transporte é sobre a falta de segurança. Assaltos tiram a paz dos que precisam utilizar o serviço diariamente. Esses traumas contribuem para as doenças mais vistas nesse século, como a depressão e a ansiedade. O psicólogo atende usuários que sofreram ou sofrem com o problema da violência nos transportes.

“Sabemos que o número de assaltos nos pontos de ônibus e dentro dos veículos tem aumentado. Essa realidade faz com que as pessoas saiam de casa em estado de alerta, sempre com medo de sofrerem assaltos ou algum acidente em ônibus lotados. Todos esses fatores favorecem o surgimento dessas patologias. Atendi recentemente uma enfermeira que sofreu assalto dentro do coletivo em que o bandido colocou a arma na cabeça dela. A partir desse evento, ela passou a se enclausurar em casa com sérias limitações mentais, não conseguia ir à padaria próximo de casa.”

Ações em Manaus

Pensando no bem-estar da população de Manaus, a prefeitura tem investido em projetos que viabilizam melhorias no trânsito. No início do mês de abril, o prefeito Arthur Neto lançou as obras na Avenida Constantino Nery, uma das principais vias de acesso da cidade.

No local será construída uma passagem subterrânea. O novo sistema viário será implantado nas ruas João Valério e Pará, interligando o bairro Nossa Senhora das Graças ao São Geraldo, Zona Centro Sul à Zona Oeste. Com o orçamento de 64 milhões, a obra é considerada como a maior já feita na Constantino Nery e promete melhorar a fluidez no trânsito das zonas Norte e Sul da cidade de Manaus.

Nas empresas

Pensar na mobilidade do seu colaborador não apenas de casa para o trabalho, mas dentro das empresas, são medidas que os técnicos em segurança do trabalho e Gestores de Recursos Humanos vem buscando implantar para a melhoria da mobilidade.

Desde a disponibilização de rotas confortáveis e adaptação dos colaboradores com necessidades especiais de locomoção são importantes. O coordenador de RH da Unicoba da Amazônia Ltda., Adailson Veiga afirma que o RH busca diminuir os problemas de mobilidade com investimentos.

"Fazemos investimentos dentro da saúde orçamentária da empresa, para adaptar o ambiente às necessidades dos colaboradores com necessidades especiais de locomoção, com elevadores e rampas de acesso. É importante pensar em todos, pois mobilidade com qualidade é direito de todo cidadão."



