Ação 'Amigos do Trabalhador' foi destaque nesta quarta (1º) em Manaus

Manaus - Oferecendo vários serviços voltados ao trabalhador, a Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) realizou, no feriado desta quarta-feira (1º), o evento “Amigos do Trabalhador”, que ocorreu, durante programação do Ministério da Economia, das 8h às 12:00 no Clube do Trabalhador (Sesi), localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José Operário, na Zona Leste.



Segundo a secretária da Setrab, Neila Azrak, o propósito foi levar os serviços da secretaria para os cidadãos. “Oferecemos, por meio do Sine-AM, os serviços de cadastramento para emprego, emissão da Carteira de Trabalho e entrada no seguro desemprego. Além disso, queremos reconhecer, também, os esforços das empresas parceiras que contribuem na geração de vagas de emprego para a população, as quais divulgamos aos cidadãos, diariamente, na mídia”, afirmou.

De acordo com o diretor do Sine-AM, Alysson Ferreira, em parceria com Ministério da Economia, o destaque do evento foi a emissão da primeira e segunda via da Carteira de Trabalho na hora. “O cidadão que buscou emitir a carteira de trabalho, teve a oportunidade de solicitar e receber a CTPS no momento do evento”, disse.

No evento houve, ainda, a corrida do trabalho e exposição de produtos feitos por artesãos e empreendimentos solidários cadastrados e beneficiários da secretaria, promovendo a valorização desses trabalhadores e propiciando a oportunidade de venda e de novos negócios.

O chefe do Departamento de Geração de emprego renda da Setrab, Nelson Caldas, afirmou que a maioria dos serviços oferecidos são de grupos produtivos de Economia Solidária, na área de alimentação, produtos regionais, além de serviços estéticos como: massagem, esmaltação e designer de sobrancelha. Segundo ele, todos os serviços e produtos foram comercializados por preço justo.

