Coronavírus: impactos da pandemia na moda amazonense

Manaus - A rápida disseminação da Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus, gerou consideráveis impactos nas formas de consumo e de mercado, incluindo aqueles relacionados à indústria da moda. Segundo a Câmara de Comércio Internacional, a moda, além da aviação e do turismo, é uma das três áreas mais suscetíveis à queda de vendas durante e após a pandemia. A esfera fashion da cultura não sofre apenas com questões financeiras, mas também estruturais, uma vez que é responsável por boa parte da mão de obra no mundo.

Em fevereiro, quando o vírus ainda não configurava uma pandemia, já se podia perceber a primeira das consequências: a ausência de consumidores, editores e estilistas nas principais semanas de moda. Conforme a situação se agravava, grandes eventos passaram a ser cancelados, visando evitar aglomerações em pequenos espaços.

Para a modelo Fernanda Santos, essa pandemia fez com que a modelo perdesse oportunidades de desfiles e comerciais. "O mundo da moda está em crise, o que acaba com as oportunidades, por exemplo, os convites de trabalhos de fotos, desfiles entre outros . Mas não deixo de me movimentar, tenho o meu book que fiz nessa quarentena. Conforme os fotógrafos vão editando e me enviando, já levanta as minhas redes sociais. Mantendo assim o meu perfil visível e interagindo o com os meus seguidores e com agências," explicou a modelo

Modelo Fernanda Santos diz que perdeu várias oportunidades | Foto: Ivan da Câmara e Milton Rodrigues

As dificuldades vão além da pandemia, conforme relatou a modelo Cassiane Barbosa, pois muitas meninas que tem a profissão de modelo vão para outros estados ou até mesmo outros países para crescer.

As dificuldades vão além da pandemia, conforme relatou a modelo Cassiane Barbosa | Foto: Divulgação

"O ramo na moda no nosso estado já bem desvalorizado e com a pandemia complicou um pouco," frisou Cassiane.

Para quem está iniciando no mundo da moda como a modelo Victoria Martins, que faz parte de um projeto, onde ensinam e preparam para o mercado da moda, a modelo conta que vários eventos foram cancelados.

A modelo Victoria está iniciando no mundo da moda | Foto: Divulgação

"As modelos não têm salário fixo, dependemos dos casting para fazer os trabalhos, mas com a crise da Covid-19, as agências estão fechadas, os desfiles cancelados e casting adiados. O projeto ao qual faço parte tinha desfile marcado no começo de maio no shopping Manaus Plaza, mas devido a pandemia foi cancelado e isso nos afetou, pois é a nossa oportunidade de desfilar e conseguir parceiros. Mas estamos acostumados a recomeçar quantas vezes for preciso," explica Victoria.

Imprevisibilidade



Aqui em Manaus, histórias como a do Trend Concept se repetem. “Imprevisibilidade é a palavra que resume esse momento que estamos vivendo”, conta Rodrigo Santos, diretor e proprietário da Trendaus, a maior rede de desfiles de moda da cidade. Ele realiza grandes eventos de lançamentos de coleções. Em entrevista ao Em Tempo , Rodrigo conta como está sendo difícil passar por esta crise.

Rodrigo Santos, diretor e proprietário da Trendaus, a maior rede de desfiles de moda da cidade | Foto: Ellen Falcão

"Bem relativo comentar sobre isso, aqui em Manaus, nós temos dois formatos: o varejo e o atacado. Para o comércio varejista, por decreto estadual, as lojas e os shoppings estão fechados. Quando nós falamos de fechamento, a gente está falando de pessoas ficando sem trabalhar. Porém, as lojas se reinventam, a proposta delivery, drive-in e drive-thru virou uma coisa fashion, onde podemos mostrar o look em book digital para os clientes por meio as redes sociais e WhatsApp. O cliente vira um comprador digital, onde consegue suprir a sua necessidade de estilo e de atualização de moda. Porém, é uma outra história até porque o mercado cai um pouco. E as coleções de outono e inverno ficam paradas por conta da pandemia," declarou Rodrigo Santos

O artesão Cassiano Fã conta que as venda das peças caíram durante a pandemia | Foto: Divulgação

Segundo o artesão criação de acessórios indígenas, Cassiano Fã, os trabalhos para vendas estão parados. Neste mês de abril, maio até junho era o período de muitos eventos. Cassiano conta que tinha muitas encomendas principalmente que antecedem o Festival Folclórico de Parintins.

"Eu trabalho com a criação de acessórios indígenas que muitas clientes usam no festival de Parintins, em baile de carnaval ou formatura. Eu continuo produzindo alguns acessórios para deixar pré-montados, torcendo para essa pandemia passar logo. Na minha página do Facebook para não ficar parada também, estou repostando trabalhos que já tinha feito antes da pandemia," frisou Cassiano.