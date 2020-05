Amazonenses se reinventam em meio à crise e ganham dinheiro

O momento é de inovar e ir em busca de novas oportunidades | Foto: Lucas Silva

Manaus – Crises são oportunidades para reinvenção, poucas pessoas pensam assim. Conheça histórias de pessoas que buscaram outras formas de manter a renda de casa e se reinventam diante da crise econômica mundial.

Um exemplo de pessoas que se reinventam na crise é a Ana Karine, de 25 anos. Ela é formada há dois anos em Educação Física, trabalhava como professora de musculação e em uma academia de Manaus.

A personal trainer precisou se reinventar para ganhar dinheiro | Foto: reprodução

O local precisou fechar por conta das recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ana consequentemente, procurou um meio para continuar com o trabalho. De início, começou a gravar as aulas nas redes sociais e compartilhar, permitindo com que elas realizassem os exercícios em casa.

Anne acredita que esta fase vai passar e pretende volta para a profissão que ama | Foto: Reprodução

Após a prorrogação do decreto estadual, a personal precisou buscar novos meios para ganhar dinheiro e ajudar na renda da família. Atualmente trabalha com a venda do curso de marketing digital em vendas.

“Quando o governo decretou mais 15 dias eu me vi em desespero, pois moro com meus pais em uma casa alugada. Foi aí que comecei a usar as redes sociais para ter uma renda extra. Com celular e internet, vi uma forma de ganhar dinheiro sem sair de casa”, disse a profissional.

Ana trabalha hoje com o marketing digital, usando uma plataforma de vendas on-line. “Esse trabalho que iniciei é o que vem mantendo a renda extra em casa. Tenho faturado em média de R$ 150 a R$ 300 por dia e assim vou sustentando minha casa”, afirmou Ana.

Em casa conta com nova oportunidade de renda | Foto: reprodução





Apesar do novo trabalho ser uma fonte de renda extra, ela afirma que não é o que pretende seguir. A paixão pela educação física é maior que qualquer crise, afirmou Ana. “É uma renda extra, mas pretendo ir para minha profissão também. Estou com saudade de dar aula”, finalizou.

Segundo o Ministério da Economia há a estimativa do aumento de 150 mil desempregados no Brasil, nos meses de março e a primeira quinzena de abril de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. O fator chave para as demissões é a nova pandemia mundial do novo Coronavírus. Os números foram confirmados mediante os pedidos de seguro desemprego. Em março deste ano foram pedidos 536 mil requerimentos.



Vendedor de iogurte

Maycon Davi, de 18 anos, também já sente o peso da responsabilidade e as mudanças nas últimas semanas por conta da pandemia. “Antes de tudo paralisar eu era vendedor ambulante. Vendia pipoca, refrigerante e água em eventos e em algumas igrejas. Eu fazia alguns trabalhos fora de casa para ajudar na renda”, disse o vendedor.

Para manter a renda da casa, a família faz a entrega de iogurtes em supermercados de Manaus | Foto: Reprodução

Com as igrejas fechadas e eventos cancelados, o estudante começou a trabalhar como ajudante de carregamento. O pai de Maycon é motorista e faz entrega de iogurtes em supermercados. A família se uniu para manter a renda da família com a venda dos produtos.

“Como não está tendo culto nas igrejas, nem tendo nenhum tipo de eventos que atrai bastante pessoas estou com essa dificuldade. Hoje estou fazendo serviço com o meu pai para ajudar na renda de casa. Ele pega os iogurtes em um sítio e ajudo com o carregamento das garrafas. Assim estamos sobrevivendo com essa crise. Está difícil, mas vamos conseguir”, comentou esperançoso.

Tanto Ana, quanto Maycon estão na espera de dias melhores, mas não aguardam de braços cruzados na pandemia. O momento é de inovar e ir em busca de novas oportunidades.

Assista ao Web TV News - 1ª edição, que foi ao ar nesta quarta-feira (29) na Web TV Em Tempo: