Raylla Araújo avança mais uma etapa no The Voice Kids

Manaus - A amazonense Raylla Araújo, de 13 anos, avançou mais uma fase no The Voice Brasil Kids neste domingo (17), durante a fase de batalhas. Raylla é natural do município de Presidente Figueiredo (a 117 km de Manaus).

A menina, que faz parte do time de Carlinhos Brown, subiu ao palco ao lado de Clara Lima e Tayssa Magalhães. Elas cantaram “Minha Felicidade”, de Roberta Campos.

Após a apresentação, Brown elogiou a performance das meninas e André Marques perguntou logo: "Preciso saber que voz segue representando o seu time, Carlinhos". Brown fez suspense e respondeu: "Hoje a escolha é a Raylla".

Raylla comemorou o avanço na competição. "Quero agradecer a todos vocês que me apoiaram. Obrigada, Brown. Estou muito agradecida. Amei essa plateia, um beijo para vocês", disse. A cantora é a primeira amazonense a passar na fase das batalhas.

Sabrina de Souza

O Amazonas tem outra representante no programa, a manauara Sabrina de Souza de, de 12 anos, entrou para o time das coleguinhas no dia 3 deste mês, penúltimo dia das Audições às Cegas.

Além de Raylla e Sabrina, a parintinense Fernanda Fernandes, de 14 anos, também participou das Audições às Cegas do The Voice Kids 2019. Ela interpretou a música “Fantasma”. Nenhuma cadeira virou para a adolescente, mas ela recebeu dicas e elogios dos técnicos. Simone disse para a Fernanda "nunca desistir dos seus sonhos".

Próximos passos do The Voice

Shows ao vivo

Após a fase das batalhas, as disputas passam a ser ao vivo e o público começa a ajudar na decisão de quem continua no reality.

Quartas de Final

Ao final de cada show, parte dos candidatos segue no programa. O público e os técnicos participam desta decisão.

Semifinal

Após as apresentações, o público e os técnicos decidem os finalistas do programa.

Grande final

Na final, os finalistas se apresentam em um grande show. Caberá apenas ao público decidir o campeão do The Voice Kids 2019. O vencedor ganhará R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music.

