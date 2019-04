Motociclista colide com ônibus e Constantino Nery fica congestionada

Um motociclista colidiu com um ônibus da linha 640 na Av. Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (11) por volta das 16h25. | Foto: Divulgação

Manaus - Um motociclista colidiu com um ônibus da linha 640 na Avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (11) por volta das 16h25. Devido ao acidente, o trânsito no local ficou complicado em meio ao início das obras do novo complexo viário.



O acidente, que ocorreu em frente ao conjunto Tocantins, envolveu o ônibus da linha 640, o motociclista e um veículo particular. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto.

Os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foram acionados e o trânsito no local voltou a sua normalidade. Somente nas últimas 24h, o Manaustrans registrou quatro acidentes de trânsito, sendo dois com vítimas lesionadas.

