Procissão de Nosso Senhor Morto reúne milhares de fiéis em Manaus

Manaus – Fazendo parte das celebrações católicas da Paixão de Cristo, a procissão de Nosso Senhor Morto levou milhares de fiéis para as ruas de Manaus nesta sexta-feira santa (19). Fiéis reunidos no Santuário de Fátima, localizada no bairro Praça 14, Zona Sul da capital, partiram às 16h em direção à Catedral de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja da Matriz, no Centro da cidade.

O coro de orações levou cerca de 2,5 mil fiéis para participar do trajeto que simbolicamente leva o corpo de Jesus Cristo até a igreja da Matriz, onde ele seria sepultado. Momento é de luto até a ressurreição do Senhor Jesus, no domingo de Páscoa. Procissão é a parte final das atividades da Paixão de Cristo.

Manoel Miranda, coordenador regional e arquidiocesano de texto dos homens, fala do significado da procissão para os católicos.

“A Páscoa é a passagem, um momento de reflexão para os fiéis sobre a morte e ressurreição. É a repercussão do que Jesus fez por nós, ele que morreu para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados”.

A dona de casa Odete dos Santos, 52 anos, lembra que o momento é de união e respeito ao próximo.

“Eu frequento a procissão há mais de seis anos, e sempre que posso venho acompanhar a encenação e o trajeto. É uma data importante para todos nós católicos pensarmos na bondade de Jesus e nos unirmos”, afirma a fiel.

Segundo o comandante da operação de segurança da Polícia Militar, tenente Alair, cerca de 15 ruas ao redor da região central da cidade foram isoladas para a passagem dos fiéis.

A ação de segurança foi realizada em parceria com os guardas de trânsito do Instituto de Fiscalização de Trânsito (Manaustrans). Confira abaixo a transmissão ao vivo do momento em que os fiéis acompanharam a procissão até a Igreja da Matriz:

