'Será a maior obra viária do AM', diz Arthur sobre passagem de nível

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), esteve no trecho entre as ruas Pará e João Valério, para fiscalizar as obras de construção das duas passagens subterrâneas na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. A visita ocorreu na manhã desta quarta-feira (24) e as obras tem como finalidade melhorar o trânsito e a mobilidade urbana na capital.



o prefeito ressaltou que as obras tem como objetivo “desengasgar” o trânsito da área, e que dará prioridade para a realização de construções que podem ser concluídas até o fim do mandato dele | Foto: MARCELY GOMES

Durante a visita, o prefeito ressaltou que as obras tem como objetivo “desengasgar” o trânsito da área, e que dará prioridade para a realização de construções que podem ser concluídas até o fim do mandato dele. “É claro que a interferência no trânsito, por conta das obras, incomoda a população. Mas depois dessa tempestade, há uma grande bonança. Vai ser a maior obra viária já construída no Amazonas” frisou o prefeito, acrescentado que as construções serão finalizadas no prazo de 15 meses.

50 operários atuam na primeira fase dos serviços na Avenida Constantino Nery | Foto: Marcely Gomes

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), 50 operários do Consórcio Manaus, formado pelas empresas JNasser Engenharia Ltda. e a construtora Soma Ltda., atuam nessa fase dos serviços manuseando maquinários pesados. E além da Seminf, a Manaustrans e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), são responsáveis pela fiscalização do andamento das obras.



Trabalhadores da Seminf nas obras viárias da avenida Constantino Nery em Manaus | Foto: Marcely Gomes

Entusiasmado com a obra em sua gestão, o prefeito não deixou de elogiar a estética do projeto, além da contribuição da construção para o turismo manauara, além de anunciar novas intervenções. "Houve um trabalho muito bem feito da SMTU e da Manaustrans, de casa em casa, para que possamos conseguir o apoio da população para as construções” , disse o prefeito que, anunciou também a construção uma obras viárias na Zona Norte. “Será uma obra de muita beleza e que vai melhorar também a estética da cidade, e aumentar o turismo na capital", concluiu.

