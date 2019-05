Classificados do Bolsa Pós-Graduação devem entregar documentação

Nesta edição, o programa ofertou 144 cursos em diferentes áreas de conhecimento | Foto: Louise Batista/Semad

Manaus - Classificados do Programa Bolsa Pós-Graduação, na primeira chamada do processo devem entregar documentação a partir desta terça-feira (21), até a próxima quinta-feira (23). Ao todo, 5.411 pessoas foram convocadas. Nesta etapa, os dados fornecidos na inscrição são comprovados e o candidato garante o benefício.

Os documentos devem ser entregues das 8h às 17h, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), coordenadora do programa, na avenida Professor Nilton Lins, nº 3.259, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.



De acordo com o secretário da Semad, Lucas Bandiera, a lista de documentos completa pode ser consultada no edital, no Portal Espi . “O candidato contemplado deve fazer presencialmente a adesão da bolsa. É importante ressaltar que os documentos serão recebidos somente nesse prazo, que vai de 21 a 23/5”, destaca.



Ainda de acordo com Bandiera, as Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras estarão com estandes na sede da Espi/Semad, para orientar os classificados e tirar dúvidas referentes ao processo.



Nesta edição, o programa ofertou 144 cursos em diferentes áreas de conhecimento, distribuídos em dez instituições parceiras: Boas Novas, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Estácio, Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB), Fametro, Fucapi, Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), Martha Falcão Wyden, Nilton Lins e Santa Teresa.

