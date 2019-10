Vídeo:UEA aplica provas do Vestibular e SIS a partir deste domingo(27)

A entrada do local foi aberta às 12h50, no horário previsto e as provas foram iniciadas às 13h. | Foto: Joelma Sanmelo/ASCOM UEA

Manaus – A tarde deste domingo (27), marcou o início das provas do Vestibular 2019, acesso 2020, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Para os candidatos que irão realizar os exames, o tradicional Vestibular foi dividido em dois dias, respectivamente no domingo (27), e na segunda-feira (28). Já na terça-feira (29), serão realizadas as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

Cleinaldo Costa, o Reitor da UEA, destaca a preocupação da instituição com a pontualidade dos candidatos, e a segurança do local para um bom prosseguimento do exame. “A Universidade fez uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, para garantir a tranquilidade dos locais do exame com a Policia Militar"

"Esses candidatos farão as provas da em Manaus e mais 71 municípios, e a nossa preocupação também é voltada com o preparo das candidatas e candidatos. A recomendação é que saiam cedo e estimem o tempo de chegada até os locais de prova, ” destaca.

Apesar da recomendação do reitor, alguns candidatos contaram com a sorte para não ficar de fora da prova, chegando próximo do fechamento dos portões.

Incentivo

Os candidatos que prestaram provas na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), foram surpreendidos pela recepção de um grupo de universitários veteranos, que aplaudiam e incentivavam quem passava pelos portões da unidade. A entrada do local foi aberta às 12h50, no horário previsto e as provas foram iniciadas às 13h.

Resultado

A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 17 de dezembro, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2020. A Fundação Vunesp é a responsável pelo certame, que chegou a marca de 76.916 inscritos. Sendo 36.655 concorrentes do vestibular e 40.261 do SIS.

O certame oferece 37 cursos e 3.379 vagas, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para Pessoa com Deficiência (PcD). Já para o Vestibular foram ofertadas 1.727 vagas, sendo 1.130 vagas para a capital e 597 vagas para o interior. O SIS dispõe de 1.150 vagas, sendo 752 vagas para a capital e 398 para o interior.

