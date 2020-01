Retirada de construções irregulares previne desabamentos em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizou a retirada de uma construção irregular no leito do Igarapé do Sete, afluente do Igarapé do Mindu, na comunidade Novo Reino 2, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste. A edificação oferecia risco de desabamento e se encontrava abandonada. Além dela, várias outras construções irregulares existentes no local deverão ser retiradas.

A operação coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal contou com a participação das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Infraestrutura (Seminf), Limpeza Pública (Semulsp), Casa Militar, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb); e também de órgãos estaduais como a Policia Militar e o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap).

De acordo com o fiscal Davi Fernandes, a Semmas recebeu denúncias de que o local era utilizado eventualmente como comércio.

“São várias edificações, mas por enquanto só saiu a autorização para demolir uma. As demais também serão demolidas. Não notificamos antes porque aparentemente abandonaram a edificação, que, além de ocupar uma área protegida, estava abandonada e oferecia risco, de acordo com a Defesa Civil”, explicou o fiscal.

A operação ocorreu ao longo de toda a manhã, na Rua Noemia Cordeiro.

*Com informações da assessoria