Programa Requalifica investe na reconstrução da malha viária de Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus vai investir R$ 100 milhões em reconstrução da malha viária da cidade na quarta etapa do programa Requalifica , lançada nesta quarta-feira (22) pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, no bairro Puraquequara, zona Leste da cidade. As obras foram divididas em quatro lotes para atender os bairros dos distritos de obras Norte, Leste, Oeste e Centro-Sul, contemplando 165 vias e mais de 132 quilômetros de extensão em asfalto.

Com esta etapa, a prefeitura ultrapassa o número de 500 ruas atendidas pelo Requalifica, lançado em maio de 2019, e que se consolida como o maior programa de recuperação da infraestrutura viária de Manaus. Só no bairro Puraquequara, onde o Requalifica 4 foi iniciado, o município vai recapear uma extensão de 15 quilômetros da estrada que se estende da bola do Armando Mendes até a entrada da vila. Outras vias, como a Bela Vista, Princesa Daiana, Dom Jackson e Daniela Perez também receberão novo recapeamento.

A moradora Shirley Ferreira Pascoal acompanhou a movimentação do lançamento e do início das obras e tem boas expectativas para a melhoria que vai trazer ao local. “Vai ficar ótimo para nós. O trabalho está começando agora e já dá pra ver que vai ficar bonito”, disse.

Ainda no local, Arthur Neto destacou que as obras da Prefeitura de Manaus, além de estarem voltadas para a melhoria da mobilidade urbana, também foram focadas em dar resiliência, como nos serviços de implantação de drenagem profunda, dragagem de igarapés e contenção em igarapés e encostas, além da limpeza e desobstrução de bueiros.

O Requalifica 4 se estenderá por bairros como Cidade de Deus, na zona Norte; Japiim e Petrópolis, zona Sul; e Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Todas as vias foram identificadas como importantes corredores viários e do transporte coletivo e integram a estratégia da prefeitura em fazer a interligação entre os bairros e zonas, facilitando a mobilidade e dando mais qualidade ao trânsito e transporte público.

Como exemplo dessa estratégia, na etapa 4 está contemplada a avenida Cosme Ferreira, que faz a interligação entre os bairros das zonas Centro-Sul e Sul com a zona Leste, partindo da bola do Coroado. A avenida Ephigênio Salles, contemplada nesta etapa, é outro exemplo.

Os recursos para esta etapa do programa são da Caixa Econômica Federal. Outras vias que receberão recapeamento nessa etapa são: rua General Glicério, na Cachoeirinha; Jonathas Pedrosa, na Praça 14; rua Libertador, no São Geraldo; avenida Beira-Rio, mais conhecida como Manaus Moderna, Centro e outras.

Balanço

A Prefeitura de Manaus já finalizou o programa Requalifica 1, contemplando 205 vias e 100 quilômetros de asfalto. O Requalifica 2 e o Requalifica 3 estão em andamento, atendendo outras 200 vias. Paralelamente, R$ 100 milhões estão sendo investidos na operação tapa-buracos, complementar às obras do Requalifica, para estabilizar o maior número de vias possíveis, em toda a cidade.

