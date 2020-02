Exposição reúne histórias de 40 grandes empreendedores da Amazônia

A Associação PanAmazônica está promovendo a exposição “Grandes Empreendedores da Amazônia”, que reúne 40 histórias de empresários que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da região, entre eles a Distribuidora Atem. A exposição iniciou na terça-feira (27) e funcionará até este domingo (2) no piso Tucumã do Shopping Manauara. A visitação é gratuita. A partir da segunda-feira (03), o público poderá conferir a exposição no Manaus Plaza Shopping

Além da Distribuidora Atem, outras empresas como o Grupo Bertolini, Grupo Zucatelli, Dedé Parente e Bemol tem suas histórias contadas na mostra. O presidente da Associação Pan-Amazônica, Belisário Arce, ressalta que a iniciativa foi a forma que a entidade escolheu para homenagear os empresários que tanto contribuem para o desenvolvimento da região e que mesmo com os desafios, que são muitos, não desistem de investir na Amazônia. “Escolhemos histórias de grandes empresários que tenho certeza que servirão de inspiração para quem quer empreender na região”, disse.

Belisário explica que a exposição é também uma homenagem a Mário Guerreiro, fundador do Centro da Indústria do Amazonas (Cieam) e que este ano completa 100 anos. “Ele foi um homem que contribuiu imensamente com o estado do Amazonas e merece todas as homenagens”, reforçou.

Para o superintendente da Atem, Fagner Jacques, é uma grande satisfação poder ter a história do grupo contada em uma exposição que reúne grandes empresários. “A família Atem chegou ao Brasil na época de ouro do ciclo da borracha e se estabeleceu na região. A visão empreendedora dos irmãos Atem deu início a esta que hoje é uma das grandes empresas do país”, destacou.

A Distribuidora Atem atua hoje nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima, com bases próprias de distribuição localizadas nas cidades de Manaus, Porto Velho, Miritituba e Cruzeiro Do Sul. São ao todo mais de 300 franqueados e mais de 1.900 clientes ativos.

*Com informações da assessoria