Campanha conscientiza sobre o uso de transporte escolar regulamentado

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta quinta-feira (06) uma campanha de conscientização aos pais e responsáveis sobre a importância de contratar apenas serviços de transporte escolar autorizados pela administração municipal. Agentes de educação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) distribuíram material informativo e conversaram com alunos, pais e condutores que transportam estudantes.

Durante a ação, realizada na entrada do Colégio da Polícia Militar II (CMPM) Escola Estadual de Tempo Integral (Ceti) Marcantonio Vilaça 2, o diretor de Transporte do IMMU, Claudemir Oliveira, ressaltou a valorização dos serviços credenciados para garantir segurança aos estudantes.

O presidente do Sindicato das Microempresas de Transportadores Autônomos de Transporte Escolar no Amazonas (Sindetesc-AM), Silvânio Carvalho, elogiou a iniciativa do IMMU em promover a campanha de conscientização.

Ao todo, 520 condutores estão habilitados a prestar esse tipo de serviço na capital amazonense e a ação educativa é realizada com o início do calendário escolar para sensibilizar os envolvidos e fiscalizar possíveis veículos irregulares. Blitz educativa na porta das escolas e em áreas com grande circulação de transporte escolar ocorrerão durante o início do período letivo de 2020.

Para obter o registro que autoriza a atividade, o interessado deverá cumprir os requisitos exigidos pela legislação municipal e procurar o setor de atendimento do IMMU/Transportes, localizado na rua Barão de Indaiá, nº 330, bairro Flores, Zona Centro-Sul, munido de toda documentação necessária ao atendimento do pedido.

Quem for flagrado fazendo transporte escolar sem autorização terá o veículo apreendido. Só será liberado após o pagamento de multa de 20 UFMs, equivalente a R$ 2.179,00 e apreensão.

O IMMU, órgão fiscalizador do transporte escolar, tem os telefones do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 118 e o 98802-3504 para esclarecer dúvidas sobre a legalidade dos condutores de veículos escolares. Atendimento de segunda a sexta, no horário das 8h às 14h, ou pelo email [email protected]

*Com informações da assessoria