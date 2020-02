Atenção Jorge Teixeira! Mutirão de atendimento acontece até sábado (8)

Até o próximo sábado (8), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza um mutirão de atendimentos sem hora marcada no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Os atendimentos ocorrem no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, localizado na avenida Itaúba, s/nº. A ação faz parte da segunda edição do “Muda Manaus”, programa lançado em dezembro do ano passado pelo governador Wilson Lima.

No local, o Departamento está ofertando, sem hora marcada, todos os serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de veículos, vistoria veicular, parcelamento de débitos veiculares, ações educativas e exposição dos materiais utilizados pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) durante as fiscalizações de trânsito do órgão. Nesta sexta-feira (7), os atendimentos ocorrem das 8h às 18h, e no sábado (8), das 8h às 14h.

No primeiro dia de atividades do “Muda Manaus”, na quinta-feira (6), as ações do Detran-AM alcançaram aproximadamente 600 pessoas. A primeira edição do programa ocorreu em dezembro do ano passado, no bairro Amazonino Mendes, zona norte da capital.

Serviços incluem serviços referentes à carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de veículos, vistoria veicular, parcelamento de débitos veiculares e ações educativas | Foto: Paulo Bahia/Divulgação

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressalta a importância da participação da instituição no projeto do governador Wilson Lima e do vice-governador, Carlos Almeida.

“Estamos aqui no bairro Jorge Teixeira, uma área que tem uma grande demanda, uma grande necessidade de que os serviços públicos possam estar de fato presentes. O Detran Amazonas, como uma instituição que vem passando por uma transformação, estando mais perto da população, mais perto do proprietário de veículo, está aqui mais uma vez presente nessa grande atividade de cidadania”, disse Sá.

A professora Maria do Carmo foi das pessoas atendidas no primeiro dia do mutirão. “Muito bom, inclusive facilita muito a vida da gente que trabalha, porque na maioria das vezes nós precisamos agendar ainda, e não temos quase tempo de ir até na sede do Detran. O Detran vindo ao nosso bairro fica muito fácil porque a gente tem acesso inclusive sem estar agendando os atendimentos”, reforçou Maria.

Serão feitas também ações educativas e exposição dos materiais utilizados pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito | Foto: Paulo Bahia/Divulgação

Abertura

Na última quinta-feira (6), Wilson Lima realizou o lançamento da segunda edição do programa. Durante o evento, o governador anunciou que serão convocados 796 profissionais de saúde aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros, realizado em 2009.

A decisão do Governo é histórica, afirma o governador, e teve início em 2014, quando o então defensor público Carlos Almeida ingressou com uma Ação Civil Pública (ACP) na Justiça, pedindo o chamamento dos concursados. Os aprovados tinham a expectativa de atuar nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), modelo de assistência que motivou a realização do concurso em 2009, mas que não teve continuidade.

“Hoje no Governo, e com a sensibilidade e determinação do governador Wilson Lima em resolver os problemas da saúde, pudemos organizar o Estado para o recebimento dessas pessoas, que já não tinham mais tanta esperança de serem chamados”, destacou vice-governador Carlos Almeida. “Passamos o ano de 2019 reestruturando financeiramente o Estado. Avançamos, e por isso podemos fazer essas entregas importantes”, acrescentou ele, referindo-se à contratação direta de terceirizados e agora o chamamento dos bombeiros médicos.

Os atendimentos ocorrem no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire | Foto: Paulo Bahia/Divulgação

*Com informações da assessoria