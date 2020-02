Águas de Manaus abre portas para estudantes conhecerem estações

Mais de 600 milhões de litros de água tratada são produzidos diariamente na Ponta do Ismael | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A concessionária Águas de Manaus está selecionando escolas e faculdades para participarem de visitas guiadas nas estações de tratamento de água e esgoto da capital. No projeto “Portas Abertas”, estudantes a partir de 12 anos de idade podem conhecer o funcionamento do processo de captação, tratamento, produção e distribuição da água, além da estrutura de tratamento de esgoto que atende vários bairros da cidade. As inscrições podem ser feitas ao longo de todo o ano através do e-mail [email protected]

As visitas ocorrem periodicamente nas Estações de Tratamento de Água (ETA 1 e 2), localizadas na Ponta do Ismael, Zona Oeste. Além de acompanhar todo o processo de tratamento, os estudantes tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história do saneamento básico da cidade. A Ponta do Ismael fornece água tratada para a cidade desde o começo do século XX. Em 1906, os ingleses construíram a estação do bombeamento no local. A unidade funcionou até os anos 70, quando foi substituída pela pela ETA I, que opera até hoje. Nos anos 2000, a Ponta do Ismael ganhou o novo ponto de captação e tratamento de água, a ETA II. Mais de 600 milhões de litros de água tratada são produzidos diariamente na Ponta do Ismael.

Além dos estudantes terem a oportunidade de saber como ocorre a produção e distribuição de água, o projeto “Portas Abertas” também leva os visitantes a conhecerem a maior Estação de Tratamento de Esgoto do Norte do Brasil, a ETE Timbiras, no bairro Cidade Nova (zona Norte). Inaugurada em 2018, a unidade tem capacidade para tratar 230 litros por segundo e devolve a água ao igarapé com nível de pureza superior a 95%, beneficiando mais de 100 mil moradores dos bairros e comunidades do entorno.

*Com informações da assessoria