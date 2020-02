Fundação Alfredo da Matta não terá atendimento nesta quinta e sexta

A Fundação Alfredo da Matta comunica que, devido a um trabalho de manutenção na central de energia, não haverá atendimento na unidade nesta quinta-feira (27/02) e na sexta-feira (28/02).

A unidade ressalta que os atendimentos previamente marcados para estes dois dias serão reagendados. Os pacientes devem procurar, a partir da próxima terça-feira (03/03), a recepção de seu respectivo setor de atendimento para reagendar uma nova data.

O problema foi ocasionado por um sinistro elétrico ocorrido na central de energia da unidade, no último domingo (23/02). Os danos estão sendo reparados, e o trabalho deve ser concluído no final de semana, com o retorno das atividades normais da fundação na segunda-feira (02/03).

