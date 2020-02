Estão abertas as inscrições para o ‘Work Café’ sobre empreendedorismo

Espaço Acelera Amazônia | Foto: Diego Oliveira

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus abre inscrições gratuitas para a 9ª edição do “Work Café”, que acontecerá às 18h30 da próxima quinta-feira, 5/3, no Espaço Acelera Amazônia, localizada no primeiro andar do Manaus Plaza Shopping (Avenida Djalma Batista,Chapada, zona Centro-sul).

Realizado pelo Escritório do Empreendedor da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), é um processo de conversação estruturado para troca de conhecimento onde grupos discutem tópicos de acordo com o tema proposto.

O bate-papo é sempre conduzido por um ou dois mediadores e tem como objetivo facilitar e potencializar a maior troca de experiências possíveis entre os participantes, sobre o tema abordado, agregando assim o máximo de valor para cada tópico discutido.

Dessa vez, o evento que leva o nome de ‘Comunica Date’, tem como convidadas principais a jornalista Wilsa Freire e a jornalista e empresária Nathália Freire, que irão abordar as dificuldades do mercado e quais as possibilidades para se manter em alta e com potencial competitivo.

Para participar do encontro, os interessados devem se inscrever, gratuitamente, a partir da plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/work-cafe---comunica-date__806385





*Com informações da assessoria