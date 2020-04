Banda exibirá ‘Live solidária’ para ajudar famílias da Zona Leste

Manaus – A banda ‘Moriah’ promete levar alegria e mensagens de fé na live gospel “Em casa com Jesus”, nesta terça-feira (21), a partir das 16h com transmissão pelo Facebook e transmissões simultâneas, a banda pretende receber doações para ajudar famílias em vulnerabilidade na Zona Leste de Manaus.

De acordo com um dos integrantes da banda, Felipe Oliveira, vários artistas adotaram as lives para continuar atuando, fazendo o que mais gostam e ainda angariar recursos para compartilhar com quem precisa. “É bem verdade que a quarentena forçou a mudança de hábito de todos, no mundo inteiro, mas permitiu que as pessoas refletissem mais sobre a vida e acabou estimulando o prazer de ajudar ao próximo”, disse a musicista.

A vocalista da banda, Jôci Carvalho, fala que com a crise do coronavirus o índice de pessoas sofrendo com doenças emocionais aumentou e, para a banda ‘Moriah’ essas músicas com mensagens de esperança ajudam amenizar esse momento crítico. “Quem é seguidor de Jesus deve ser um ‘fazedor do bem’, Jesus nos resgatou para sermos novas criaturas”, comenta Jôci.

Doação

As doações poderão ser realizadas através de links personalizados: ‘doe R$2’, ‘doe R$5’, ‘doe R$:10’ e ‘doe R$:50’ com links do mercado pago que será disponibilizado na descrição da live ou também pela conta Bradesco (237) Agencia 2743 Conta Poupança 1001820-0, CPF 768.124.482-49.

Todo valor arrecadado será revertido em aquisição de cestas básicas que deverão ser entregues para famílias da zona leste. A meta é alcançar no mínimo 300 cestas básicas para ajudar 300 famílias, anuncia Dell Moura, baterista da banda.

Banda

Os músicos pretendem proporcionar uma noite especial com louvores em ritmos de sertanejo, arrocha, forró, rock e adoração.

‘Moriah’ é formada por 7 músicos profissionais: Dell Moura (baterista), Nilson Bass(contrabaixo), Ary Fernandes (teclado), Fernando Silva (percussão), Leonardo Oliveira (violão), Izandro Pessoa (guitarra) e os vocalistas Felipe Oliveira e Jôci Carvalho.