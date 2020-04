Ônibus colide com um motoqueiro na Cidade Nova

Manaus – Um grave acidente de trânsito que envolveu ultrapassagem arriscada, ocorreu na noite de segunda-feira (20), na rua 27, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O motoqueiro tentou ultrapassar de forma arriscada, acabou colidindo com o para-choque dianteiro de um ônibus.

Segundo com o condutor do transporte coletivo, informou que o motorista da moto estava vindo no outro sentido da via quando tentou fazer a manobra inesperada, colidindo com o ônibus.

O rapaz foi identificado como Lucas Mateus da Silva Teixeira, 24 anos, sofrendo diversas escoriações pelo corpo. De acordo com a cunhada da vítima, que estava no local, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

A Perícia do Dentra-AM esteve no local para seguir todos os procedimentos para apurar os elementos, descobrindo a verdadeira causa do acidente.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.