"Liga Contra Fome" ajuda famílias necessitadas durante pandemia

Manaus - Buscando ajudar pessoas que estão sendo prejudicadas por conta da pandemia, um grupo de amigos se uniu e criou o projeto Liga Contra Fome. O objetivo da Liga é arrecadar alimentos, roupas ou qualquer tipo de doação e entregar à famílias que foram cadastradas previamente no projeto, que surgiu há menos de um mês, beneficiando cerca de 20 famílias com cestas básicas.

De acordo com a jornalista Karina Palmeira, a necessidade de ajudar surgiu depois que ficou sabendo da demissão em massa de trabalhadores de um restaurante que frequentava e um dos ex-funcionários perguntou sobre a possibilidade ajuda. “Após saber dessa notícia (demissão) fiquei comovida e conversei com alguns colegas que prontamente se dispuseram em ajudar de alguma forma. Nossa primeira doação foram 20 cestas básicas”, explicou Palmeira.

Ainda de acordo com a jornalista, essas pessoas já estão no banco de dados do projeto e já vão receber as cestas básicas também no final do mês de abril. “Essas 20 famílias já estão certas para receber as doações, mas sabendo da dificuldade de mais famílias, nossa meta é para, no fim deste mês é ajudar 100 famílias e vamos conseguir!’, garantiu.





| Foto:





Para arrecadar as doações, seja elas através de alimentos ou valores, a Liga Contra Fome criou uma Vakinha virtual. “Todos nós estamos passando por dificuldades, mas há pessoas em condições precárias. Nos unimos com um único objetivo de saciar a fome de quem perdeu a fonte de renda. Qualquer ajuda é bem-vinda”, enfatizou o fotógrafo José Zamith, um dos participantes do projeto.

Os interessados em ajudar podem acessar o link www.vakinha.com.br/vaquinha/liga-contra-fome ou entrar em contato através dos números (92) 99141-8334 ou (92)99281-8488, que os voluntários darão melhores informações sobre o projeto.