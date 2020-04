MPAM abre canal exclusivo de denúncias sobre coronavírus

Manaus - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu um novo canal para que a população denuncie qualquer problema relacionado ao novo coronavírus (Covid-19). O número é o (92) 3655-0610 que recebe mensagens pelo WhatsApp. As mensagens serão recebidas diretamente pelo CAO-PDC, que é a coordenação das promotorias que atuam nas áreas de proteção e defesa dos direitos constitucionais do cidadão, dos direitos do consumidor e da defesa do patrimônio público.

Além desse novo número, o Ministério Público continua recebendo demandas da população pelos telefones 0800 092 0500 e 3655-0745, além do endereço de internet denuncia.mpam.mp.br.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu um novo canal para que a população denuncie qualquer problema relacionado ao novo coronavírus (Covid-19). O número é o (92) 3655-0610 que recebe mensagens pelo WhatsApp. As mensagens serão recebidas diretamente pelo CAO-PDC, que é a coordenação das promotorias que atuam nas áreas de proteção e defesa dos direitos constitucionais do cidadão, dos direitos do consumidor e da defesa do patrimônio público.

Além desse novo número, o Ministério Público continua recebendo demandas da população pelos telefones 0800 092 0500 e 3655-0745, além do endereço de internet denuncia.mpam.mp.br.





| Foto:









*Com informações da assessoria.