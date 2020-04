Com a quarentena animais silvestres aparecem na orla de Manaus

Os animais foram avistados à vontade no Complexo Ponta Negra em Manaus | Foto: Reprodução/Internet

Manaus – Desde o início da pandemia ocasionada pela Covid-19, grande parte da humanidade aderiu ao isolamento social. Com os seres humanos em casa, diversos animais silvestres resolveram passear pelas ruas das cidades ao redor do mundo. Na capital amazonense, alguns bichos já foram vistos vagando pela Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Em plena noite de uma quinta-feira (15), moradores do bairro Ponta Negra flagraram um jacaré nos arredores dos condomínios. Nas redes sociais, vários memes foram criados insinuando que o bicho estava fiscalizando o isolamento social na cidade.

O animal não machucou nenhum morador da área | Foto: Twitter/Trânsito Manaus

Já no domingo (26), foi a vez de um bicho-preguiça caminhar pela orla. O animal foi flagrado por um dos servidores do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), órgão que gerencia o espaço. Segundo o guarda municipal, Adriano Gomes, a preguiça resolveu dar uma volta pelo calçadão.

A preguiça estava curtindo seu passeio pela orla | Foto: Divulgação/Semcom

Além disso, na tarde de terça-feira (27), Marcos Ferreira, Guarda Municipal de Manaus, fotografou uma arraia gigante na beira da praia da Ponta Negra. As arraias costumam ficar parcialmente enterradas na areia ou no lodo no fundo do rio, mas essa estava se aventurando pela parte mais rasa das águas escuras do Rio Negro quando foi fotografada.



O guarda ficou assustado quando viu o tamanho do animal | Foto: Divulgação/Marcos Ferreira

Marcos também fotografou um filhote de bicho-preguiça passeando pela orla. Ele acredita que o filhote é da preguiça adulta que apareceu no local anteriormente.

O filhote estava brincando na folhagem da pracinha quando sua imagem foi capturada | Foto: Divulgação/Marcos Ferreira

O guarda afirma que também tem notado uma grande quantidade de lixo ao redor da orla da praia, pois quando não há presença de seres humanos no local, os resíduos acabam se acumulando na margem do rio.

Interdição

O Complexo Ponta Negra está com a praia interditada desde o dia 22 de março. A medida é parte das determinações do prefeito da cidade, Arthur Vírgilio Neto, para estimular o isolamento social e evitar a propagação do novo coronavírus.

Ao redor do mundo outros casos também chamaram atenção

No início do mês de março, um vídeo que mostra gangues de macacos brigando por comida na Tailândia chocou diversos internautas. De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian, os animais costumavam ser alimentados por turistas, mas a cidade de Lopburi, onde a cena ocorreu, já quase não recebe visitantes por conta da pandemia.

Muitos internautas acharam que o vídeo era de outra época, mas as imagens são realmente de março de 2020 | Foto: Reprodução/Twitter

Já no Japão, na cidade de Nara, cerca de 15 cervos tomaram as ruas em busca de comida. Segundo o The New York Times, mais de mil cervos vivem no Park Nara, uma atração turística bastante popular na região.

A população da cidade de Nara ficou chocada com os animais nas ruas | Foto: Reprodução/Twitter

A Itália também não escapou da lista, um dos países mais afetados pela pandemia também recebeu visitas inesperadas nas ruas. Moradores afirmam já terem se deparado com ovelhas, cavalos e até mesmo javalis. Esses últimos foram encontrados nas ruas de Sassari, na Sardenha.