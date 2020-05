PM coloca grades no Centro de Manaus para evitar circulação de pessoas

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou nova etapa da Operação “Fique em Casa”, na manhã deste sábado (9), na região comercial do Centro de Manaus. Desde o início da semana, houve mudança na tática de trabalho, e a Polícia Militar colocou gradis nas entradas da área conhecida como “bate-palma”, no quarteirão que engloba ruas como Marechal Deodoro, Teodoreto Souto e Guilherme Moreira.

Equipes de policiais militares têm controlado o acesso a essas regiões, permitido apenas para moradores e para serviços essenciais, como drogarias e agências bancárias, por exemplo. A operação é para o cumprimento do decreto assinado pelo governador Wilson Lima com o objetivo de prevenir a proliferação do novo coronavírus no estado.

A nova modalidade de controle conseguiu reduzir o fluxo de pessoas no Centro | Foto: Divulgação/SSP-AM

De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a nova modalidade de controle é exitosa e conseguiu reduzir o fluxo de pessoas no Centro. Cerca de 200 policiais militares estão mobilizados para as atividades de policiamento e fiscalização.

Na manhã de hoje, Bonates percorreu o Centro, conversou com pedestres e pediu que usassem máscara de proteção. Havia muitas pessoas sem o acessório recomendado para proteção individual. Bonates disse que as fiscalizações estão sendo intensificadas em todas as zonas comerciais de Manaus para evitar aglomerações, inclusive nos estabelecimentos que comercializam produtos essenciais e estão abertos.

Há uma aglomeração grande, e vamos intensificar a fiscalização, afirma Bonates | Foto: Divulgação/SSP-AM

“Tivemos que fazer isolamento físico porque as pessoas não estão colaborando. Há uma aglomeração grande, e vamos intensificar a fiscalização. Enquanto durar o decreto, esse trabalho continuará. Estávamos colocando fita aqui no Centro, mas além de ser cara, as pessoas não obedeciam. Agora colocamos os gradis, com a presença dos policiais. Nosso trabalho é de prevenção e orientação da sociedade”, afirmou o secretário.

*Com informações da assessoria