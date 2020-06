Manaus volta a ter voos para Belém e Porto Velho

Azul | Foto: divulgação

São Paulo– A Azul Linhas Aereas volta a oferecer, a partir de 20 de julho, voos diretos de Manaus, no Amazonas, para Belém, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia. Com a consolidação dos novos protocolos de higiene e oferecendo alternativas a quem precisa se locomover pelo país, as passagens para os novos voos já estão disponíveis em todos os canais oficiais da companhia feita com toda a segurança a saúde.

As operações para as duas cidades a partir de Manaus serão realizadas às segundas, quartas e sextas, com as modernas aeronaves modelo Airbus A320neo, que podem transportar até 174 Cientes.

Além da retomada dessas rotas, a Azul vai reabrir outras sete bases de operação em todo o país a partir do próximo mês. Ao todo, a aérea deve operar 242 voos diários em dia-pico em julho, um acréscimo de 42% frente à malha de junho, que reforçará um dos principais diferenciais da Azul: a conectividade.

“A malha que estamos construindo para julho fortalece a conectividade da Azul para todas as regiões do país, reconectando o Brasil por meio do modal aéreo. Sabemos que o transporte aéreo é essencial e fundamental para contribuir com a retomada da economia e estamos prontos para, junto com as novas medidas de higiene e protocolos sanitários, voar para cada região, garantindo a saúde de nossos Clientes e Tripulantes que precisam se deslocar entre as cidades”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

Em Belém, os Clientes amazonenses podem se conectar para destinos como Marabá, Macapá, Santarém, Altamira e Recife. Já em Porto Velho, os amazonenses terão mais uma opção de horário para se conectarem em voos com destino à Campinas, principal centro de distribuição da companhia no país.

