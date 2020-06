Retorno da Feira de produtos regionais é anunciado pela ADS

Produtores do amazonas na Feira ADS | Foto: Divulgação

Manaus - As Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas voltam a funcionar no final deste mês em Manaus. A primeira edição será realizada no dia 30 de junho, às 15h, no Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, nº 2100. Proporcionando alimentos saudáveis e movimento a economia do amazonas. A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), responsável pela organização das feiras, informa que todas as medidas de proteção e combate ao novo coronavírus já estão sendo implementadas para receber os clientes.

O distanciamento entre as barracas e os clientes também serão respeitados. Os calçados serão higienizados, na entrada, com aplicação de sanitizantes e a temperatura de todos será aferida. Caso algum cliente, colaborador ou feirante apresente estado febril acima de 37,5°C, não será permitida a permanência na feira.

Outra mudança é a nova estrutura a ser implantada. “O cliente vai conhecer uma nova feira que já estávamos providenciando antes dessa pandemia. Agora os participantes, agricultores e empreendedores contarão com espaços individuais de estrutura metálica para melhor apresentação e higiene na exposição dos produtos. Essas novas barracas estarão sinalizadas quanto ao tipo de produto ofertado, trazendo uma setorização das feiras e, assim, facilitando a vida do consumidor”, finalizou o presidente.

Calendário de Abertura

No Manaus Plaza Shopping, as feiras são realizadas às terças e quintas, a partir das 15h, com retorno no dia 30 de junho. Na sede do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, bairro Petrópolis, e no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam), as feiras são realizadas aos sábados, a partir das 5h, com retorno no dia quatro de julho (04/07). No Sumaúma Park Shopping (avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova), as feiras são realizadas às terças, a partir das 16h, com retorno no dia sete de julho (07/07). E no Shopping Ponta Negra, as feiras são realizadas às quartas e sextas, a partir das 15h, com retorno no dia oito de julho (08/07).

Feiras da ADS

A realização das Feiras de Produtos Regionais da ADS movimenta a economia do setor primário no Amazonas. Só em 2019, foram faturados mais de R$ 23 milhões com a comercialização de produtos da agricultura familiar, na capital e no interior.

*Com informações da assessoria

